Blue Eye Samurai 2 esce il 19 gennaio 2027: Mizu va a Londra, la terza stagione sarà l’ultima

di Redazione ZON

In sintesi. Netflix ha fissato al 19 gennaio 2027 l’uscita della seconda stagione di Blue Eye Samurai, serie animata per adulti con protagonista Mizu, doppiata in originale da Maya Erskine. La seconda stagione porta la vendetta di Mizu a Londra. Netflix ha confermato anche una terza stagione, che sarà l’ultima.

I punti chiave Netflix pubblicherà la seconda stagione di Blue Eye Samurai il 19 gennaio 2027.

Mizu, protagonista di Blue Eye Samurai, va a Londra per rintracciare due uomini che potrebbero essere suo padre.

Lo studio Blue Spirit tornerà a occuparsi dell’animazione della seconda stagione.

Netflix ha confermato una terza stagione di Blue Eye Samurai, pensata come capitolo conclusivo, senza data di uscita ufficiale.

La prima stagione di Blue Eye Samurai, uscita nel 2023, ha vinto quattro Creative Arts Emmy e sei premi Annie su sei candidature.

Attenzione: spoiler. Netflix ha fissato al 19 gennaio 2027 l’uscita della seconda stagione di Blue Eye Samurai, la serie animata per adulti con protagonista Mizu, che porterà la sua vendetta fino a Londra.

Quando esce Blue Eye Samurai 2 e chi presta la voce ai personaggi

Netflix ha annunciato che la seconda stagione di Blue Eye Samurai debutterà il 19 gennaio 2027. L’annuncio è accompagnato da un teaser che sposta l’azione a Londra, mentre lo studio Blue Spirit tornerà a occuparsi dell’animazione.

Il numero degli episodi non è chiaro: le fonti consultate indicano sei episodi in un caso e nessuna comunicazione ufficiale nell’altro.

Personaggio Voce originale Mizu Maya Erskine Akemi Brenda Song Taigen Darren Barnet Ringo Masi Oka Abijah Fowler Kenneth Branagh Old Violet Jonathan Pryce Priest Ando Joel Kim Booster Kuma Sherry Cola

Cosa racconta la nuova stagione tra Londra ed Edo

Mizu, la guerriera meticcia che dà la caccia ai quattro uomini bianchi rimasti in Giappone dopo la chiusura dei confini sotto lo shogunato Tokugawa, lascia il Paese. A Londra intende rintracciare due uomini che potrebbero essere suo padre.

In Giappone, Akemi e Taigen vivranno nel castello di Edo, sotto il controllo di un nuovo shogun descritto come una minaccia. Ringo, che aveva trovato uno scopo aiutando Mizu, dovrà invece decidere quale direzione dare alla propria vita.

Il percorso ha una fine già stabilita: Netflix ha confermato una terza stagione, pensata come capitolo conclusivo. Una possibile finestra di uscita nel 2028 è stata indicata, ma una data ufficiale non c’è ancora.

Perché la prima stagione è stata un caso di critica

La prima stagione, uscita nel 2023, ha vinto quattro Creative Arts Emmy, incluso quello come miglior programma animato. Ai premi Annie ha ottenuto sei riconoscimenti su sei candidature.

I creatori, Amber Noizumi e Michael Green, hanno raccontato di aver sempre conosciuto la destinazione del viaggio di Mizu:

«Dal nostro primo episodio sapevamo come sarebbe finito il viaggio di Mizu. Non sapevamo soltanto se saremmo stati abbastanza fortunati da avere l’occasione di accompagnarla fin lì. Beh, siamo stati fortunati!»

Noizumi e Green hanno anche ringraziato il pubblico per l’attesa durata tre anni, citando il lavoro di ricerca del team sulla Londra del XVII secolo e su Edo.

Cosa rivedere prima del ritorno di Mizu

La prima stagione di Blue Eye Samurai è disponibile su Netflix. Prima del 19 gennaio 2027 conviene ripassare il finale, perché la nuova stagione riparte dalle sue conseguenze e lascia diversi personaggi davanti a un futuro inatteso.

Vale la pena seguire con attenzione tre fili: la ricerca del padre da parte di Mizu, la volontà di Akemi di prendere in mano il proprio destino e il ruolo di Ringo accanto alla protagonista.

Il prossimo appuntamento è fissato al 19 gennaio 2027, quando i nuovi episodi arriveranno su Netflix. Per la terza stagione resta da attendere una data ufficiale.

Domande frequenti Quando esce Blue Eye Samurai 2? La seconda stagione di Blue Eye Samurai esce su Netflix il 19 gennaio 2027. Netflix ha accompagnato l’annuncio con un teaser che sposta l’azione a Londra. Quanti episodi ha Blue Eye Samurai 2? Il numero degli episodi della seconda stagione di Blue Eye Samurai non è chiaro. Le fonti consultate indicano sei episodi in un caso e nessuna comunicazione ufficiale nell’altro. Ci sarà una terza stagione di Blue Eye Samurai? Sì, Netflix ha confermato una terza stagione di Blue Eye Samurai, pensata come capitolo conclusivo della serie. Una possibile finestra di uscita nel 2028 è stata indicata, ma una data ufficiale non c’è ancora. Chi dà la voce a Mizu in Blue Eye Samurai 2? Nella versione originale Mizu ha la voce di Maya Erskine. Tra le altre voci originali ci sono Brenda Song (Akemi), Darren Barnet (Taigen), Masi Oka (Ringo) e Kenneth Branagh (Abijah Fowler). Di cosa parla la seconda stagione di Blue Eye Samurai? Mizu lascia il Giappone e va a Londra per rintracciare due uomini che potrebbero essere suo padre. In Giappone Akemi e Taigen vivono nel castello di Edo, sotto il controllo di un nuovo shogun descritto come una minaccia.