Brembo, il nuovo sistema frenante Sensify conquista il Gold Award

Attraverso una nota stampa diramata tramite il proprio sito ufficiale, la Brembo ha reso noto di aver ricevuto il Gold Award per il nuovo sistema frenante Sensify™. Il premio è stato assegnato nell’ambito della settima edizione dei Lingxuan Awards, tenutosi in Cina il 24 dicembre scorso.

L’azienda con sede a Curno conferma quindi il proprio ruolo di leader del settore degli impianti frenanti per auto e moto, grazie ad una costante ricerca tecnologica che valorizza decenni di esperienza e un solido know-how.

Brembo, infatti, è da sempre sinonimo di elevate prestazioni, soprattutto su vetture sportive e moto da racing; come tutte le aziende di consolidata tradizione, anche Brembo è alle prese con i cambiamenti in atto nel comparto automotive – soprattutto in relazione alla sostenibilità ambientale e la sicurezza – e, più in generale, con le nuove dinamiche commerciali, che spingono un numero crescente di utenti ad affidarsi al web per reperire informazioni, comparare i prezzi e, perché no, effettuare i propri acquisti online, affidandosi ad e-commerce specializzati come Omniaracing.

I freni Brembo di nuova generazione

Come si legge nel comunicato pubblicato su brembo.com, Sensify è stato premiato imponendosi rispetto ad un’ampia concorrenza, ovvero le 161 candidature presentate dalle altre 129 aziende che hanno preso parte all’evento.

Il nuovo sistema frenante presentato in Cina, “combina l’attuale portafoglio prodotti Brembo – pinze, dischi e materiali di attrito – con la tecnologia digitale e l’intelligenza artificiale”.

Il risultato è una piattaforma “flessibile ed evolutiva”, all’interno della quale operano software, algoritmi predittivi e un sistema di gestione dei dati la cui funzione è “controllare il sistema frenante in modo digitale e personalizzare la risposta dei freni per migliorare il piacere di guida”. ​

Le caratteristiche tecniche dell’impianto Sensify

Nello specifico, il sistema Sensify è dotato di appositi sensori che controllano ogni ruota in maniera indipendente; in tal modo, il veicolo risulta più maneggevole, in grado di garantire prestazioni elevate ed una maggiore sicurezza alla guida.

In tal modo, il nuovo apparato frenante Brembo non solo si colloca nel solco dei maggiori trend del settore automotive (elettrificazione, digitalizzazione e connettività) ma “si inserisce perfettamente nelle indicazioni della politica cinese indirizzate al risparmio energetico, la riduzione delle emissioni e la tutela dell’ambiente nell’industria automobilistica”.​

In un video dimostrativo pubblicato dall’azienda bergamasca sul proprio canale Youtube, vengono illustrate le varie parti che compongono materialmente il sistema Sensify: l’unità di controllo dei freni è collocata in posizione centrale (lungo l’asse della vettura) ed è collegata ai gruppi ruota tramite connessioni idrauliche all’avantreno ed elettriche al posteriore.

Il sistema è adatto a qualsiasi tipo di mezzo, dalla city car compatta ai SUV di grandi dimensioni, passando per le berline e i veicoli commerciali leggeri.

Tra le possibili applicazioni vi sono anche quelle su hypercar stradali e auto da competizione, grazie al controllo indipendente attuato su ciascuna ruota. Sensify è anche “personalizzabile”, in quanto può essere configurato in base allo stile di guida, modificando a piacimento anche la risposta del pedale.

In aggiunta, l’impiego di connessioni idrauliche ed elettriche permette di accantonare l’impiego del liquido per i freni, riducendo i costi di produzione e manutenzione dell’impianto frenante.

In termini di sostenibilità, Sensify di Brembo determina una minore usura dei dischi e ottimizza la frenata rigenerativa, oltre a ridurre le emissioni e consentire l’impiego di batterie più compatte.

Daniele Schillaci, Amministratore delegato di Brembo, ha così commentato il riconoscimento ottenuto durante la kermesse cinese: “Siamo orgogliosi e onorati di questo premio prestigioso; il Gold Award assegnato a Sensify rappresenta il riconoscimento da parte dell’industria automobilistica cinese dell’impegno di Brembo nel fornire soluzioni all’avanguardia, innovative, intelligenti e sostenibili”.

“In futuro” – ha aggiunto Schillaci – “Brembo sarà un’accelerata su Sensify nel mercato cinese, al fine di favorire l’elettrificazione e la digitalizzazione dell’industria automobilistica in Cina”.