Al Piccolo Teatro del Giullare le ultime repliche di “Bro”

di Marisa Fava

Dopo il debutto dei giorni scorsi, sono in programma le ultime tre repliche di “Bro”, lo spettacolo scritto da Francesco Maria Siani e liberamente ispirato a La nuit juste avant les forêts di Bernard-Marie Koltès. Lo spettacolo andrà in scena da venerdì 6 a domenica 8 marzo 2026 al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno, in via Incagliati.

La regia è affidata ad A. M. , mentre sul palco sarà protagonista A. S. Lo spettacolo si avvale inoltre della collaborazione di Mario Autore per l’aiuto regia e le musiche originali, della consulenza scenografica di S. F. , del disegno luci di V. P. e della realizzazione degli elementi scenici curata da G. M.

Un monologo intenso e contemporaneo

“Bro” è un monologo teso e viscerale che affronta alcuni dei temi più inquieti del presente: la solitudine radicale, l’amore come possibilità di salvezza ma anche di perdita, le identità marginali e la violenza sociale. Nel testo emergono anche riflessioni sulla radicalizzazione della rabbia e sulla seduzione del populismo, con lo sfondo di una società segnata dall’indifferenza collettiva.

Attraverso una lingua nervosa e febbrile, il protagonista si abbandona a un flusso di parole che coinvolge direttamente lo spettatore, chiamato a scegliere se restare ad ascoltare oppure allontanarsi, come hanno fatto molti prima di lui.