Buoni pasto e welfare dipendenti 2025: i vantaggi per il clima aziendale

di Redazione ZON

Un clima aziendale sano nasce sempre da valori condivisi, relazioni di fiducia e strumenti concreti in grado di sostenere il quotidiano dei collaboratori.

Fra gli strumenti di welfare aziendale, i buoni pasto svolgono oggi un ruolo chiave: si inseriscono nel più ampio disegno di benessere aziendale, rafforzano il coinvolgimento e traducono in un vantaggio concreto la cura che l’impresa dedica ai propri dipendenti.

Il legame tra buoni pasto e cultura aziendale

Un esempio evidente di rafforzamento della cultura aziendale è rappresentato dai buoni pasto per dipendenti: l’adozione di questo benefit, cartaceo o elettronico, accresce il senso di appartenenza, perché risponde a un concreto dei dipendenti, supportando il loro potere d’acquisto e le loro scelte di alimenti sani e di qualità, dalla spesa alla pausa pranzo.

In termini di cultura del lavoro, ciò si traduce in pause pranzo flessibili, maggiore socialità e, di riflesso, in una collaborazione che spinge in alto la produttività. Non è un caso che molti CCNL spingano per far sì che i buoni pasto siano un obbligo per tutti i dipendenti, oppure lo inseriscono come benefit preferenziale nelle trattative di secondo livello.

Come funzionano i buoni pasto per dipendenti: opzioni, obblighi e contratti

Per spiegare come funzionano i buoni pasto per i dipendenti, possiamo prendere a titolo di esempio i Buoni Pasto Pluxee, un benefit digitale e facilmente accessibile tramite app, mettendo a disposizione una card fisica oppure una versione 100% virtuale, oltre ai meno comuni buoni pasto cartacei. Anche la gestione dei Buoni Pasto Pluxee è semplice e intuitiva, grazie a un portale che permette a chi lavora nelle risorse umane di risparmiare tempo nell’amministrazione dei benefit.

Offrire buoni pasto ai propri dipendenti è un’opportunità strategica per le aziende di tutte le dimensioni: molti datori di lavoro li inseriscono nei pacchetti di welfare aziendale per rendere l’impresa più attrattiva e capace di trattenere i talenti, soprattutto in un mercato del lavoro sempre più competitivo. I Buoni Pasto Pluxee, per esempio, offrono un’ampia libertà di scelta per la pausa pranzo e la spesa, anche online, in oltre 100.000 locali, bar, ristoranti ed e-commerce in tutta Italia. Previsti sia per i lavoratori a tempo pieno che per i lavoratori part-time, i buoni pasto garantiscono pari trattamento a tutti i lavoratori e offrono loro un concreto sostegno al potere d’acquisto, poiché si tratta di un benefit 100% esentasse.

Tassazione buoni pasto 2025: i vantaggi per le aziende

I buoni pasto sono uno strumento molto vantaggioso per le aziende, che possono di fatto aumentare lo stipendio dei propri dipendenti, risparmiando anche sulle tasse. La normativa prevede infatti la deducibilità totale dei costi sostenuti per l’acquisto dei buoni pasto, confermando anche per il 2025 le stesse soglie introdotte dalla Legge di Bilancio 2020:

Elettronici : deducibili al 100% e IVA al 4% detraibile, esenti da contributi fino a 8 € al giorno a dipendente;

: deducibili al 100% e IVA al 4% detraibile, esenti da contributi fino a 8 € al giorno a dipendente; Cartacei: deducibili al 100%, esenti da contributi fino a 4 € al giorno a dipendente.

La convenienza dei buoni pasto è evidente: i calcoli della tassazione buoni pasto 2025 stimano un risparmio aziendale significativo rispetto all’erogazione di un’indennità in busta paga di pari valore. Certamente, i buoni pasto sono molto più di un semplice mezzo di pagamento, perché uniscono welfare e cultura aziendale, favorendo il worklife balance e consolidando la reputazione del datoredi lavoro. L’investimento in questo benefit crea, quindi, un ponte solido tra benessere individuale e successo collettivo.