Buttare l’amore: testo del nuovo brano di Mina per Le Fate Ignoranti

L’attesissima serie televisiva “Le fate ignoranti“, riadattamento del cult cinematografico diretto da Ferzan Özpetek, è appena sbarcata su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). “Buttare l’amore” è il titolo del brano che fa da colonna sonora alla serie ed è interpretato dalla grandissima Mina che, per l’occasione, ha regalato l’inedito a Ferzan Özpetek.

Penso che questa volta la musica vada ascoltata e non raccontata poiché, a mio avviso, qualsiasi commento potrebbe risultare banale. Il mio invito è quello di soffermarvi ad ascoltare ogni singolo verso. Buon ascolto!

Buttare l’amore (testo) – Le Fate Ignoranti

Ora lo so cosa cerchi di più

Ma non sono io

Vedi cos’è quel difetto di te che ci limita

forse un’altra me, ti accontenterà

Dimmelo tu cosa manca di più, posso farcela

forse non c’è più passione perché sei soltanto mio

prima c’era lei, ora solo noi

E così, io ti guardo buttare l’amore

resto qui e finisco per farmi del male

passerà, serviranno altre mille persone

e va bene così

Anche se poi tutto quello che vuoi potrei dartelo

affari miei se decido di no, sono libera

quello che farei, non te lo dirò mai

Stupido sai chi si mette nei guai per un brivido

ti tradirei, non ti credere mai, non giurarmelo

forse ti amerei, se non fossi io

E così, io ti guardo buttare l’amore

resto qui e finisco per farmi del male

passerà, serviranno altre mille persone

e va bene così