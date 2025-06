“Byte the Silence”: il fumetto BETTI‑RHC torna il 23 giugno, gratis contro il cyberbullismo

di Angela De Angelis

Roma, 16 giugno 2025 – Red Hot Cyber ha annunciato l’arrivo del quarto episodio della propria graphic novel BETTI‑RHC, intitolato “Byte the Silence”, che sarà scaricabile gratuitamente dal 23 giugno tramite la Academy online .

Con 60 tavole che raccontano le ferite invisibili del cyberbullismo, l’opera offre un messaggio potente: “il cyberbullismo è uno dei fenomeni più gravi e subdoli… può causare danni psicologici devastanti, spesso irreparabili” come sottolinea il fondatore di RHC, Massimiliano Brolli.

Il progetto nasce da una duplice missione: educare e sensibilizzare bambini, ragazzi, genitori e insegnanti, trasformando la creatività in un gesto di responsabilità e speranza.

Il disegnatore Andrea Canolintas spiega così la scelta del mezzo:

“Byte the Silence” è concepito non solo come storia, ma come strumento educativo e occasione di confronto, dedicato a chi lotta per uscire dal silenzio. Per chi desidera utilizzarlo in contesti formativi, istituzionali o promozionali, è disponibile una licenza dedicata previa richiesta alla Academy.

Fonte: Red Hot Cyber