Tanti gli assenti in entrambe le formazioni, ma Cagliari-Brescia promettono di darsi battaglia nel primo impegno stagionale in Serie A

Alla Sardegna Arena va in scena Cagliari-Brescia: l’esordio stagionale degli uomini di Maran impegnati in un primo, possibile, scontro salvezza contro la sorpresa della scorsa Serie B, il Brescia di Mister Corini.

Un mercato importante per la squadra del patron Giulini, costellato da colpi importanti pronti ad accendere la passione della piazza sarda. Dall’altro lato un Brescia dal tanto entusiasmo e voglia di stupire, come dimostra il super acquisto di Super Mario Balotelli.

Qui Cagliari

Subito problemi in difesa per Maran costretto a rinunciare a Cacciatore e Mattiello: spazio subito a Luca Pellegrini, da superare il ballottaggio con Lykogiannis, e al giovanissimo Pinna, all’esordio assoluto in Serie A.

C’è tanta attesa per il debutto del nuovo centrocampo stellare dei rossoblu: senza Rog squalificato, sono sicuri di un posto da titolare Nainggolan, al ritorno al Cagliari dopo le esperienze con Roma e Inter, e Ionita, mentre l’ex Boca Nahitan Nandez è in ballottaggio con Deiola.

Qui Brescia

Non mancano i grattacapi anche a mister Corini che affronterà la trasferta sarda senza Balotelli, da scontare 4 giornate di squalifica, Magnani, Ndoj e Torregrossa.

In attacco l’inamovibile Donnarumma sarà accompagnato da Leonardo Morosini, mentre sulla trequarti è ancora testa a testa tra Tremolada e Spalek.

Probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Rafael, Pinna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini, Deiola, Nainggolan, Ionita, Birsa, Pavoletti, Joao Pedro

Brescia (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Gastaldello, Chancellor, Martella, Bisoli, Tonali, Dessena, Tremolada, Morosini, Donnarumma