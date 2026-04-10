L’anticiclone lascia la Campania: in arrivo piogge e brusco calo termico

di Marisa Fava

L’anticiclone, protagonista degli ultimi giorni con tempo stabile e temperature oltre le medie stagionali, è destinato a lasciare spazio a un nuovo peggioramento delle condizioni meteo in Campania.

Nel corso del fine settimana il bel tempo continuerà a resistere, ma si tratterà di una parentesi temporanea. Tra domenica sera e l’inizio della nuova settimana è infatti previsto un progressivo aumento della nuvolosità, preludio a una fase più instabile che porterà piogge, vento e un sensibile calo termico.

Piogge in arrivo da lunedì

Il peggioramento inizierà a manifestarsi da lunedì, quando i primi piovaschi potranno arrivare entro la serata. L’instabilità proseguirà anche nella giornata di martedì, caratterizzata da spiccata variabilità e dal rischio di precipitazioni sparse, soprattutto nella prima parte della giornata.

Tra mercoledì e giovedì, la depressione in spostamento verso levante continuerà a mantenere condizioni di variabilità diffusa, con possibili rovesci o temporali localizzati, in particolare nelle aree interne e appenniniche, ma a tratti anche lungo la fascia costiera.

Un graduale miglioramento potrebbe affacciarsi nel successivo fine settimana, grazie al possibile rinforzo dell’alta pressione da ovest.

Vento in rinforzo e temperature in calo

Il peggioramento sarà accompagnato anche da un rinforzo della ventilazione. In una prima fase i venti soffieranno dai quadranti sud-orientali tra domenica e lunedì, per poi disporsi da sud e sud-ovest tra mercoledì e giovedì. Successivamente è previsto un ingresso di correnti settentrionali e nord-orientali.

Dal punto di vista termico, il clima mite del weekend, con valori massimi che potranno raggiungere anche i 25-26 gradi, lascerà spazio a una flessione evidente. In particolare, tra lunedì e martedì le temperature massime subiranno un netto ridimensionamento, con valori che in diverse zone potranno fermarsi tra i 16 e i 17 gradi.

Le previsioni nelle province campane

Salerno

Nel fine settimana il tempo si manterrà stabile e gradevole, con massime in aumento fino a 23-24 gradi nella giornata di domenica. Tra lunedì e mercoledì è attesa invece una fase più instabile, con piovaschi di passaggio e temperature in calo, con massime anche al di sotto dei 20 gradi. Miglioramento nella seconda parte della settimana.

Napoli

Anche sul capoluogo partenopeo il weekend sarà caratterizzato da condizioni generalmente buone e temperature miti, con valori massimi fino a 24-25 gradi. Tra martedì e mercoledì è previsto un aumento dell’instabilità con possibili piovaschi e temperature in flessione. Miglioramento successivo con massime ancora gradevoli.

Avellino

Bel tempo nel fine settimana anche in Irpinia, con temperature piacevoli e massime fino a 24-25 gradi. Tra lunedì e mercoledì sono attesi piovaschi e un sensibile calo termico, con massime non oltre i 16-17 gradi. Tendenza a miglioramento tra giovedì e venerdì.

Benevento

Nel Sannio il fine settimana sarà mite, con temperature fino a 25-27 gradi. Tra martedì e giovedì aumenterà il rischio di piovaschi o temporali, accompagnati da una diminuzione delle temperature, che potranno scendere anche sotto i 20 gradi. Miglioramento atteso nel successivo fine settimana.

Caserta

Condizioni stabili anche nel Casertano durante il weekend, con massime comprese tra 25 e 27 gradi. Tra lunedì e mercoledì il tempo diventerà più instabile, con piovaschi di passaggio e temperature in flessione, a tratti sotto i 20 gradi. Più sole nella seconda parte della settimana.

Per ulteriori aggiornamenti e dettagli sulle condizioni meteo è possibile consultare i bollettini ufficiali dell’

Aeronautica Militare .