Capaccio Paestum, bandiere blu: al mare in sicurezza

di Redazione ZON

Il 25 luglio, in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, alle ore 10, presso il Lido Nettuno al lungomare Laura, si terrà un evento dal nome “Bandiere blu: al mare in sicurezza”.

Tra le attività previste, teoria su come riconoscere buche nel mare di Paestum, tecniche teoriche e pratiche di salvataggio con utilizzo del rescue can/rullo di salvataggio, spiegazione e illustrazione dell’attrezzatura a disposizione del bagnino di salvataggio.

La Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento è un’iniziativa dell’OMS che segue la Risoluzione dell’ONU dell’aprile 2021 e che mira a evidenziare il tragico e profondo impatto dell’annegamento e a offrire strategie di prevenzione salvavita.

Alla base c’è il principio che ogni annegamento è prevenibile e che, dunque, esistono soluzioni per impedire che tali eventi accadano.

Quest’anno in Italia tutte le località insignite della Bandiera Blu della Fee, quindi anche Capaccio Paestum, hanno dedicato la giornata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire annegamenti, attraverso incontri con istituzioni e operatori, dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso, laboratori per i bambini.