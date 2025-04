Casal Velino, arresti domiciliari per spaccio: 48enne nei guai

di Redazione ZON

Il 23 aprile, a Casal Velino (SA), i Carabinieri della Stazione di Acquavella hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa, su richiesta di questa Procura della Repubblica, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania (SA) nei confronti di un 48enne del luogo per spaccio di sostanze stupefacenti sottoposto ad indagini per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità del tipo cocaina e marijuana.

Le indagini hanno consentito di contestare più condotte di spaccio poste in essere in favore di una pluralità di soggetti, poste in essere non solo in Casal Velino, ma anche in Vallo della Lucania.

La misura cautelare è ovviamente suscettiva di impugnazione e le accuse formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.