Casal Velino: siglato accordo di collaborazione con “Plastic Free”

di Filomena Volpe

Martedì 10 ottobre 2023 il Comune di Casal Velino ha aderito al progetto “Plastic Free” . Infatti, l’assessore all’Ambiente Antonio Caputo e il Rappresentante di “Plastic Free” Antonio Della Greca hanno sottoscritto l’accordo di collaborazione. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli in merito.

Associazione “Plastic Free”: di che cosa si occupa?

“Plastic Free” è un’associazione regolarmente iscritta al registro regionale del Molise. Il suo principale obiettivo è quello di informare quante più persone possibili in merito ai danni causati dall’inquinamento da plastica attraverso due azioni principali:

Campagne di comunicazione specifiche Azioni concrete sul territorio

Attività Plastic Free

“Plastic Free” propone di attuare sul territorio le seguenti iniziative:

Appuntamenti di pulizie ambientali per la rimozione dalla natura di plastica e rifiuti non pericolosi.

Appuntamenti di sensibilizzazione ambientale nelle scuole e nelle università.

Sensibilizzazione online geolocalizzata sul territorio attraverso i social netwok.

Informazione e sensibilizzazione attraverso stand.

Attività di salvaguardia del territorio attraverso segnalazioni di abbandoni illeciti di rifiuti.



L’interesse del Comune di Casal Velino nei confronti dell’iniziativa

Nella fattispecie, il Comune di Casal Velino ha deciso di promuovere e valorizzare la tutela ambientale attraverso le iniziative promosse ed organizzate da “Plastic Free”, instaurando una vera e propria collaborazione con l’associazione.

Gli obiettivi

Nello specifico gli obiettivi del Comune di Casal Velino saranno due:

Informare i cittadini in merito all’argomento. Organizzare delle attività volte a preservare l’ambiente dal cosiddetto “inquinamento da plastica”.

Le attività del Comune di Casal Velino

Il Comune di Casal Velino, a tal proposito, si impegna a:

Garantire la rimozione dei sacchi al termine di una pulizia ambientale e/o passeggiata ecologica attraverso l’intervento dell’azienda locale della raccolta rifiuti.

al termine di una pulizia ambientale e/o passeggiata ecologica attraverso l’intervento dell’azienda locale della raccolta rifiuti. Prestare maggiore attenzione e priorità alle segnalazioni di abbandono illeciti di rifiuti fatte dai referenti locali di Plastic Free.

fatte dai referenti locali di Plastic Free. Autorizzare l’eventuale occupazione gratuita di suolo pubblico non in dimora fissa e per periodi limitati ad occasioni pubbliche.

Le dichiarazioni del Presidente Antonio Della Greca

Antonio Della Greca, il Presidente locale di Plastic Free, in merito all’argomento ha dichiarato:

“La firma del Protocollo d’Intesa “Plastic Free” con il Comune di Casal Velino è il primo passo verso una stretta collaborazione futura tra l’ente e l’associazione. Essendo un comune costiero, l’impegno costante contro l’abbandono e il cattivo smaltimento della plastica è molto importante per il nostro territorio. Insieme all’Assessore Antonio Caputo, stiamo già valutando degli interventi mirati sul territorio comunale. Questo è il mio secondo anno nell’associazione “Plastic Free” (ricopro il ruolo di referente locale). Lo scorso anno ho stilato il protocollo d’intesa con il Comune di Castelnuovo Cilento. Quest’anno siamo riusciti – grazie all’intervento dell’Assessore Caputo -a siglare il protocollo d’intesa con il Comune di Casal Velino. Come ho detto prima, questo è semplicemente il primo passo perché cercheremo di portare questi comuni a diventare totalmente “Plastic Free”. Si tratta di un percorso impegnativo ma non impossibile. Raggiungere tale il riconoscimento è davvero importante per noi”.