Castel San Giorgio, Avviso Pubblico per usufruire dei servizi di Asilo Nido e Micro Nido

di Redazione ZON

Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Castel San Giorgio entro le ore 12.00 del 5 settembre 2025.

«Siamo felici di ripartire con il nostro servizio di Nido Comunale, un’opportunità importante per le famiglie della nostra comunità – ha affermato il sindaco Paola Lanzara -.

L’amministrazione comunale grazie al grande impegno dell’assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano e di tutto l’ufficio al ramo diretto da Rocco Cataldo, da anni ha investito energie e risorse sui servizi alle famiglie e all’infanzia.

Un ringraziamento per la loro dedizione e professionalità a tutte le operatrici del nido, entrate nel cuore dei bambini e delle loro famiglie.

I servizi di nido e micro nido intesi quali servizi educativi e sociali hanno lo scopo di offrire ai bambini un luogo di benessere psicologico e fisico, di socializzazione e di stimolo delle potenzialità cognitive e affettive.

I servizi nido – micronido del Comune di Castel San Giorgio sono destinati ad un numero complessivo di 55 bambini – ha continuato il primo cittadino -.

Il nostro nido comunale intitolato a Giancarlo Siani è un luogo sicuro e accogliente dove i nostri bambini possono crescere e svilupparsi in un ambiente stimolante e pieno di amore.

Il nostro obiettivo è quello di fornire un servizio di alta qualità che possa supportare le famiglie nella cura e nell’educazione dei loro bambini. Il Nido Comunale è aperto a tutti i bambini della nostra comunità, e siamo impegnati a garantire che ogni piccolo riceva l’attenzione e la cura di cui ha bisogno.

Siamo orgogliosi di offrire questo servizio ai nostri concittadini e siamo convinti che sarà di grande beneficio per le nostre famiglie. Se siete interessati a saperne di più sul Nido Comunale o a richiedere informazioni sui posti disponibili, vi invito a contattare il nostro ufficio» – ha concluso Paola Lanzara.