Cava de’ Tirreni, la Polizia di Stato emetto il DASPO Urbano nei confronti di due giovani

di Redazione ZON

Il Questore di Salerno ha emesso due provvedimenti di “D.A.SPO Urbano” nei confronti di due giovanissimi ragazzi, entrambi deferiti in stato di libertà, per essersi resi responsabili dei reati legati al traffico di sostanze stupefacenti e al possesso illegale di un’arma bianca.

Gli interventi sono scattati nella tarda serata del 27 giugno in Piazza Eugenio Abbro a Cava de’ Tirreni, area frequentata da giovani e minori, dove gli Agenti del Commissariato di P.S. di Cava de’ Tirreni, durante un’attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, compiuta nell’ambito del più ampio servizio c.d. “Movida”, hanno sorpreso i due giovani in atteggiamenti sospetti.

In particolare uno dei due giovani, notato mentre tentava di prelevare qualcosa dal borsello di un ragazzo, al controllo degli Agenti è stato trovato in possesso di 3,90 grammi di hashish e 0,50 grammi di cocaina; l’altro ragazzo, invece, è stato trovato in possesso di un tirapugni in metallo.

I provvedimenti in argomento, notificati in questi giorni dagli Agenti del Commissariato di P.S. di Cava de’ Tirreni, impongono il divieto di frequentare, per i giovani coinvolti, gli esercizi e i locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati, nonché il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi, tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 06.00, per la durata di un anno.

Le misure di prevenzione adottate, di esclusiva competenza del Questore – Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza – sono finalizzate alla tutela del decoro e della tranquillità pubblica e ad impedire la reiterazione di analoghe condotte di particolare allarme sociale. Lo strumento preventivo costituisce una risorsa importante per coniugare le esigenze di tutela della collettività in una prospettiva di aspettativa di tranquillità sociale.