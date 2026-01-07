Chiusura Statale Amalfitana a Vietri: disagi e polemiche

di Marisa Fava

Nuovi disagi lungo la Costiera Amalfitana, dove la chiusura improvvisa della Strada Statale 163, nel tratto di Vietri sul Mare, ha colto di sorpresa automobilisti, residenti e operatori del territorio. A far discutere non è soltanto l’interruzione della viabilità, ma soprattutto l’assenza di comunicazioni preventive e di un’adeguata segnaletica.

La protesta è arrivata attraverso i social da parte di S. G., imprenditore del settore turistico-alberghiero ed ex amministratore locale, che ha denunciato pubblicamente la situazione parlando di un intervento gestito senza alcun criterio organizzativo.

Secondo quanto riferito, la strada sarebbe stata chiusa senza avvisi chiari, con barriere posizionate improvvisamente lungo il percorso e potenziali rischi per la sicurezza degli automobilisti, costretti a fermarsi all’ultimo momento. Una gestione definita “inaccettabile”, che alimenta il malcontento di chi quotidianamente percorre l’arteria principale della Costiera.

Nel suo intervento, S. G. chiama in causa anche le istituzioni locali, domandandosi se l’amministrazione comunale di Maiori fosse a conoscenza della chiusura e delle modalità con cui è stata attuata.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della viabilità e della sicurezza in Costiera Amalfitana, un territorio già fragile e fortemente congestionato, dove interventi improvvisi e non coordinati rischiano di aggravare ulteriormente i disagi per cittadini, lavoratori e turisti.