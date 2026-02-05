Sanità campana, il comparto riabilitativo scrive al presidente Fico

Il documento, sottoscritto da Acop, Aias, Aiop, Aisic, Anaste, Anffas Campania, Anisap, Anpric, Aris Campania, Aspat, Confapi Sanità, Confindustria Napoli, Conflavoro Salute, Fed.I. Salute e Nova Campania, esprime auguri di buon lavoro al nuovo Governo regionale in una fase definita “delicata e cruciale”, nella quale si rende necessario ripensare il futuro della sanità campana tra valorizzazione delle esperienze maturate e avvio di nuovi percorsi di cambiamento.

Oltre 400 strutture accreditate

Le associazioni ricordano come le oltre 400 strutture accreditate operanti nel settore rappresentino una componente strategica ed essenziale del Servizio Sanitario Regionale, in particolare nell’ambito della riabilitazione e dell’assistenza sociosanitaria territoriale.

Si tratta di presìdi che erogano prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), includendo RSA, centri diurni, hospice, strutture per la salute mentale di adulti e minori, unità dedicate agli stati vegetativi e alle disabilità complesse, oltre alla medicina fisica e riabilitazione.

Dai dati regionali emerge come tali strutture svolgano funzioni storicamente prevalenti, se non in alcuni casi esclusive, rispetto alla produzione diretta pubblica, garantendo continuità assistenziale a migliaia di persone fragili su tutto il territorio campano.

Impatto occupazionale e valore sociale

Il comparto rappresenta inoltre un significativo motore occupazionale, impiegando migliaia di professionisti altamente qualificati e contribuendo alla stabilità sociale ed economica di una Regione che registra uno dei tassi di occupazione più bassi d’Italia.

Nella lettera viene evidenziata la necessità di superare la tradizionale contrapposizione tra pubblico e privato, promuovendo invece una rete integrata di erogatori accreditati fondata sulla qualità dei servizi, sull’esperienza maturata negli anni e su un rapporto pubblico-privato basato sul valore reale delle prestazioni e sulla tutela dei cittadini.

La richiesta di un confronto stabile

Le associazioni ricordano di essere state, negli ultimi vent’anni, interlocutori costanti della Regione Campania nei processi di programmazione sanitaria, contribuendo anche nei momenti più complessi legati ai vincoli del Piano di Rientro.

Da qui la richiesta al Presidente Fico di concedere un incontro per presentare formalmente il Coordinamento interassociativo e avviare tavoli di confronto stabili e strutturati sulle principali criticità e prospettive del comparto riabilitativo e sociosanitario dell’assistenza territoriale.

L’auspicio è che con il nuovo Governo regionale si possa inaugurare una fase rinnovata di dialogo e concertazione, attraverso l’attivazione di uno o più tavoli permanenti utili a ripensare in maniera condivisa l’organizzazione futura della sanità territoriale campana.