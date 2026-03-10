Concerto di beneficenza a Villa Wenner
L’iniziativa dell’Associazione Ex Allievi del Convitto Nazionale di Salerno sosterrà il progetto dell’associazione “Gocce d’Amore per i Bambini dell’Africa” per la realizzazione di una biblioteca scolastica nel villaggio di Uzi.
L’Associazione Ex Allievi del Convitto Nazionale di Salerno AD 2023 ODV organizza un concerto di beneficenza con la giovane pianista Laura Cozzolino. L’appuntamento è fissato per venerdì 13 marzo alle ore 20.00 nello scenario suggestivo di Villa Wenner, a Pellezzano.
L’artista, molto apprezzata per i suoi concerti Candlelight, proporrà un repertorio che spazierà dal cantautorato italiano fino ai grandi brani rock e pop internazionali.
Un evento per sostenere i bambini di Zanzibar
L’iniziativa ha finalità benefiche: il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione salernitana “Gocce d’Amore per i Bambini dell’Africa”, impegnata da anni in progetti di solidarietà sull’isola di Zanzibar.
«Lo scorso gennaio ci è arrivata la proposta di collaborare con l’Associazione Gocce d’Amore per i Bambini dell’Africa, una realtà no-profit che dal 2007 opera sull’isola di Zanzibar promuovendo e finanziando la costruzione e il sostegno di dodici asili nei villaggi più poveri», ha dichiarato il presidente dell’associazione organizzatrice, dottor Stefano Pecoraro.
«Costruire scuole è uno strumento fondamentale per lo sviluppo integrale di quei villaggi che vivono in condizioni di povertà. In particolare, ci è stato chiesto di contribuire alla realizzazione di una biblioteca scolastica nel villaggio di Uzi, un progetto che permetterà a molti bambini di studiare in un contesto più sereno».
