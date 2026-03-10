Concerto di beneficenza a Villa Wenner

di Marisa Fava

L’Associazione Ex Allievi del Convitto Nazionale di Salerno AD 2023 ODV organizza un concerto di beneficenza con la giovane pianista Laura Cozzolino. L’appuntamento è fissato per venerdì 13 marzo alle ore 20.00 nello scenario suggestivo di Villa Wenner, a Pellezzano.

L’artista, molto apprezzata per i suoi concerti Candlelight, proporrà un repertorio che spazierà dal cantautorato italiano fino ai grandi brani rock e pop internazionali.

Un evento per sostenere i bambini di Zanzibar

L’iniziativa ha finalità benefiche: il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione salernitana “Gocce d’Amore per i Bambini dell’Africa”, impegnata da anni in progetti di solidarietà sull’isola di Zanzibar.

«Lo scorso gennaio ci è arrivata la proposta di collaborare con l’Associazione Gocce d’Amore per i Bambini dell’Africa, una realtà no-profit che dal 2007 opera sull’isola di Zanzibar promuovendo e finanziando la costruzione e il sostegno di dodici asili nei villaggi più poveri», ha dichiarato il presidente dell’associazione organizzatrice, dottor Stefano Pecoraro.

«Costruire scuole è uno strumento fondamentale per lo sviluppo integrale di quei villaggi che vivono in condizioni di povertà. In particolare, ci è stato chiesto di contribuire alla realizzazione di una biblioteca scolastica nel villaggio di Uzi, un progetto che permetterà a molti bambini di studiare in un contesto più sereno».