Come di consueto, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino dei dati relativi all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Italia 250.103 persone hanno contratto il Coronavirus (+347 rispetto a venerdì 7 Agosto 2020).

Di queste, stando ai dati del bollettino diramato dal Ministero della Salute per la giornata di Sabato 8 Agosto 2020, 12.953 (+29 rispetto alle ultime ventiquattro ore) sono attualmente in carico al sistema sanitario nazionale che conta 771 pazienti ricoverati con sintomi (8 in meno rispetto a venerdì) e 43 degenti in terapia intensiva (+1 sulle ultime ventiquattro ore).

Da Marzo scorso 201.947 persone hanno vinto la loro battaglia contro il Covid-19; tale numero si intende comprensivo dei 305 guariti registrati nella giornata di oggi.

I decessi registrati oggi sono 13, per un totale complessivo di 35.203 persone.

Per quanto concerne le risorse poste in campo, il medesimo bollettino chiarisce che nella giornata di sabato 8 Agosto sono stati effettuati 53298 tamponi orofaringei, atti a individuare l’insorgenza del Coronavirus in una persona.

Ad oggi, dunque, le persone testate sono 7.212.207.

Sono due le Regioni italiane che oggi hanno fatto registrare incremento zero dei casi di Covid-19 rispetto al giorno precedente: Molise e Sardegna.

La più alta incidenza del virus si registra ancora in Lombardia, che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare +76 casi totali.

