Ecco i dati del bollettino della Protezione Civile sull’andamento del Coronavirus nel nostro Paese. Ecco la situazione di oggi 27 maggio 2020. I nuovi positivi sono 584 in più rispetto a ieri. I deceduti di oggi sono 117 in più rispetto a ieri, che portano quindi il totale a 33.072. Per quanto riguarda la situazione dei nuovi guariti il numero è di 2.443 rispetto a ieri, che portano il totale a 147.101.

La situazione del Coronavirus in Lombardia continua ad essere la più critica. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 384, ieri erano stati registrati 154 nuovi casi. Aumenta il numero di decessi con 58 vittime, ieri l’incremento era stato di 22. Diminuiscono i nuovi guariti rispetto a ieri, con 766 unità.

Intanto, finalmente è stato annunciato l’aiuto europeo per l’Italia per affrontare la crisi scatenata dalla pandemia da Coronavirus. Queste le parole di Ursula Von Der Leyen: “Le proposte più coraggiose sono anche quelle più sicure. Per questo presentiamo oggi il Fondo Next Generation UE da 750 miliardi, che si aggiungerà ad un Quadro Finanziario Pluriennale che è stato riveduto a 1.100 miliardi, arrivando così ad un totale di 1.850 miliardi. Occorre fare un ulteriore passo coraggioso verso l’Europa della sostenibilità. Lo dobbiamo alle prossime generazioni“.

