I costi delle escort in Italia: scopriamo le città più economiche e più care

Quello delle escort è un mercato a tutti gli effetti, il quale muove dei business davvero considerevoli.

Sebbene questa sia ancora considerata una professione piuttosto “borderline”, essendo riconosciuta soltanto in parte, negare l’esistenza di questo settore sarebbe una pura ipocrisia.

Ma quanto costa, dunque, ricorrere ai servizi di una escort? Una ricerca in rete localizzata per la propria città può essere sufficiente per farsi un’idea, chi abita in Piemonte può ad esempio digitare delle chiavi di ricerca come escort Torino ed “atterrare” in un portale ricco di annunci come TorinoErotica, tuttavia se si è in cerca di una risposta di tipo statistico si può far riferimento ad un interessante report curato da EA Insights, Osservatorio sulla prostituzione online di Escort Advisor, consultabile integralmente a questo link.

Le città più care: Milano e Roma al primo posto

Come si può notare, in Italia vi sono delle differenze di prezzo davvero considerevoli nei vari territori.

Le città più care per i clienti che ricorrono ai servizi delle escort e, in generale di qualsiasi “sex worker”, sono Milano e Roma, dove il costo di un singolo servizio è di 100 euro, seguono Varese, Treviso e Palermo con 98 e Bologna e Brescia con 97.

Tra quelle indicate, tuttavia, la città che è effettivamente meno conveniente per il consumatore è Palermo, dal momento che nel capoluogo siciliano i redditi pro capite sono tra i più bassi, ammontando esattamente, in media, a 17.951,51 euro; decisamente più “giustificati” sono invece gli alti prezzi di Milano, dove il reddito medio pro capite è di 28.754,7 euro.

Le città più economiche: Rieti e Potenza

Rovesciando quest’inedita classifica e scoprendo dunque le città più convenienti per i clienti delle escort troviamo Rieti e Potenza, con un costo medio di 53 euro, ovvero quasi la metà rispetto alle città più care d’Italia; seguono Fermo e Ferrara con 60, Chieti e Trapani con 61.

Anche in questo caso tuttavia, bisogna effettuare un confronto con i redditi medi pro capite, e da questo punto di vista la città effettivamente più conveniente risulta essere Ferrara, in quanto i costi sono decisamente bassi sebbene i redditi medi non siano trascurabili, ammontando a 20.668,95 euro.

Un mercato nazionale dalle forti differenze interne

Il quadro nazionale, come visto, si presenta fortemente variegato: sicuramente i redditi medi, di conseguenza la disponibilità economica del cliente-tipo, hanno una certa incidenza sulle tariffe praticate dalle escort, ma questa non è un’equazione sempre valida dal momento che in alcune città italiane vi sono come visto, in questo senso, alcune contraddizioni.

Come è per ogni settore, d’altronde, anche in quello delle escort i prezzi sono destinati a dipendere anche dalla consistenza della domanda.