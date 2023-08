“Costruzioni verbali e discorso riportato nei generi narrativi del Cilento”: la presentazione del libro di Aniello Amato

di Filomena Volpe

Mercoledì 30 agosto 2023 alle ore 19, nei pressi di Via Vallone a Ceraso (Sa), si terrà la presentazione, promossa dal “Centro Studi Pietro Ebner“, del libro “Costruzioni verbali e discorso riportato nei generi narrativi del Cilento”, pubblicato dall’autore Aniello Amato nell’anno 2021 con la casa editrice “Edizioni dell’orso”.

Chi parteciperà all’evento?

Aniello Aloia (Presidente del Centro Studi Pietro Ebner)

Antonio Cerullo (Vicesindaco del Comune di Ceraso)

Francesca D'Alessandro (Assessore del Comune di Ceraso)

Giuseppe di Vietri (Direttore del Centro Studi Pietro Ebner)

Giuseppe Galzerano (Editore)

Giacomo Rodio (Professore)

Mariangela Cerullo (Ricercatrice dell'Università Federico II di Napoli)

Aniello Amato (Autore del libro)

Di che cosa parla “Costruzioni verbali e discorso riportato nei generi narrativi del Cilento”?

“Il volume tratta l’analisi di alcune costruzioni poliverbali e della plurifunzionalità discorsiva di due elementi grammaticalizzati, “rici” e “rìci ca” (‘dice’ e ‘dice che’), quali introduttori di discorso riportato, all’interno di un corpus di etnotesti registrati in un borgo del Cilento, Cannalonga (SA). Essi appartengono ai vari generi della tradizione orale contadina (fiabe, favole, leggende a tema religioso, aneddoti umoristici, conversazioni e canti melismatici)…“.

Le dichiarazioni dell’autore Aniello Amato

“Le fiabe e le leggende possono aiutarci a ricostruire la società rurale dei nostri avi cilentani, ossia a capire i loro usi e costumi, ma anche a rilevare, dal punto di vista linguistico, termini caduti in disuso, soprattutto quelli che si riferiscono agli oggetti della vita contadina e i toponimi. Ma le fiabe e le leggende servono anche per capire valori umani intramontabili come la solidarietà e il coraggio dinanzi alle avversità. Quindi, per i giovani di oggi la conoscenza dei testi orali arcaici è importante sotto vari aspetti, relativi o meno alla ricerca scientifica” – afferma lo studioso.

“Sono stato invitato all’evento da Giuseppe di Vietri che è un amico e questo mi fa davvero molto piacere. A Ceraso c’è un un bel movimento culturale. Sono contento per la presenza di Giuseppe Galzerano, perché è un editore storico del Cilento, e di Mariangela Cerullo che è una cara amica oltre ad essere una ricercatrice presso l’Università Federico II di Napoli. Ha conseguito, infatti, un dottorato di ricerca in Linguistica Generale con una tesi dedicata proprio al Cilento. Anche gli altri suoi lavori scientifici sono dedicati al Cilento. Per me rappresenta una fonte di orgoglio e di piacere” – conclude il linguista.