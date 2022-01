Covid-19 in Italia, il bollettino del 26 gennaio 2022

Nel bollettino di oggi, mercoledì 26 gennaio 2022, sull’andamento del Covid-19 si registrano 167.206 nuovi casi. Il tasso di positività si attesta al 15,2% (+1,9%) con oltre un milione di tamponi esaminati nei vari laboratori di tutto il Paese. Preoccupa l’alto numero di decessi (426 nella giornata odierna) mentre è in negativo il numero dei pazienti in terapia intensiva e dei ricoverati nelle strutture ospedaliere: –26 terapie intensive; -36 ricoveri. Incoraggiante il numero delle guarigioni che raggiunge quota 139.421.

Covid 19: il bollettino di oggi

• 167.206 contagiati

• 426 morti

•139.421 guariti

-26 terapie intensive | -36 ricoveri

1.097.287 tamponi

Tasso di positività: 15,2% (+1,9%)

125.248.624 dosi di vaccino somministrate in totale

Johnson annuncia: “In Gran Bretagna stop a mascherine e Green pass”

Da oggi, 26 gennaio, nel Regno Unito cadranno tutte le misure anti Covid che erano state fissate per indebolire la variante Omicron. Ad annunciarlo è Boris Johnson alla Camera dei Comuni.

Il Premier, nel corso del suo intervento, precisa anche che gli alunni non dovranno più indossare mascherine nelle scuole secondarie. Queste le sue parole: “Da domani, non avremo più bisogno di mascherine nelle aule e il Dipartimento per l’istruzione rimuoverà a breve le linee guida nazionali sul loro utilizzo nelle aree comuni“. Lo stesso prosegue, tra gli applausi: “Nel Paese continueremo a suggerire l’uso di mascherine per il viso in spazi chiusi o affollati, in particolare quando si entra in contatto con persone che normalmente non si incontrano. Ma ci affideremo al giudizio del popolo britannico e non sarà più criminalizzato chiunque scelga di non indossarne una”.