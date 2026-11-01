ChatGPT, come disattivare l’addestramento sulle tue chat

di Redazione ZON

In sintesi. Per impedire a OpenAI di usare le conversazioni di ChatGPT per addestrare i modelli, basta aprire «Impostazioni», poi «Controlli dei dati», e disattivare l’interruttore «Migliora il modello per tutti», sul sito o nell’app per iPhone e Android. La cronologia resta. Per proteggere una sola conversazione esiste la chat temporanea. Procedura verificata da ZON.it a novembre 2026.

I punti chiave Su ChatGPT Free, Plus e Pro con workspace personale, l’addestramento sulle chat è attivo per impostazione predefinita secondo la situazione verificata a novembre 2026.

Su ChatGPT Business, ChatGPT Enterprise, ChatGPT Edu e sull’API, OpenAI per impostazione predefinita non usa input e output per migliorare i modelli.

Disattivare l’interruttore «Migliora il modello per tutti» di ChatGPT non cancella la cronologia e vale solo per le nuove conversazioni.

Una chat temporanea di ChatGPT non viene usata per l’addestramento, ma OpenAI può conservarne una copia fino a 30 giorni per motivi di sicurezza.

La modalità vocale di ChatGPT ha un’impostazione separata per la condivisione dei dati ai fini dell’addestramento.

Per impedire a ChatGPT di usare le tue chat per addestrare i modelli, sul sito fai clic sull’icona del profilo, scegli «Impostazioni», poi «Controlli dei dati» e disattiva «Migliora il modello per tutti». Da quel momento le nuove conversazioni non vengono usate per l’addestramento, e la cronologia resta dov’è. Se invece ti serve proteggere una sola conversazione, usa la chat temporanea.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Chi deve disattivare l’addestramento e chi no?

Dipende dal piano. Su ChatGPT Free, Plus e Pro, se li usi su un workspace personale, la condivisione dei dati per l’addestramento è attiva per impostazione predefinita. Devi spegnerla tu.

Con ChatGPT Business, ChatGPT Enterprise, ChatGPT Edu e con l’API, OpenAI per impostazione predefinita non usa input e output per migliorare i modelli. Se usi ChatGPT con un account di lavoro di questo tipo non devi fare nulla.

Piano Addestramento sulle chat (impostazione predefinita, novembre 2026) Cosa fare ChatGPT Free, Plus, Pro (workspace personale) Attivo Disattivare «Migliora il modello per tutti» o usare il Privacy Portal ChatGPT Business, Enterprise, Edu Non attivo Nessuna azione richiesta API di OpenAI Non attivo Nessuna azione richiesta

OpenAI dichiara di ridurre la quantità di informazioni personali nei dataset prima di usare i contenuti degli utenti. Le fonti ufficiali consultate non riportano differenze specifiche per l’Italia o per l’Unione europea nelle impostazioni predefinite.

Come si disattiva dal computer, con l’accesso fatto?

È la strada principale e vale per tutto l’account.

Accedi a ChatGPT dal browser. Fai clic sull’icona del tuo profilo. Seleziona «Impostazioni». Apri la sezione «Controlli dei dati». Disattiva l’interruttore «Migliora il modello per tutti». Conferma con il pulsante di chiusura: nella versione inglese si chiama «Done».

Il nome italiano dell’ultimo pulsante non compare nella guida ufficiale in italiano. Anche la sezione può apparire con una dicitura leggermente diversa: alcune testate scrivono «Controlli dati». Cerca comunque la voce dedicata ai dati dentro «Impostazioni».

E se uso ChatGPT senza account?

Anche senza accesso c’è l’interruttore. Fai clic sull’icona «?» nell’angolo in basso a destra, seleziona «Impostazioni» e disattiva «Migliora il modello per tutti».

Secondo un sito specializzato, non ufficiale, in questo caso la scelta resta salvata solo nel browser che stai usando. Se cambi browser o dispositivo, conviene ricontrollare.

Come si disattiva dall’app su iPhone e Android?

Sull’app il percorso è simile. Questa è la sequenza indicata dalla pagina inglese più recente di OpenAI:

Apri il menu laterale dell’app. Tocca l’icona del profilo per aprire «Impostazioni». Seleziona «Controlli dei dati». Disattiva «Migliora il modello per tutti».

La guida ufficiale in italiano descrive un percorso un po’ diverso: menu laterale, icona del profilo, poi direttamente «Controlli dei dati». Se non vedi subito la voce, passa da «Impostazioni».

Non serve ripetere l’operazione su ogni dispositivo. Con l’accesso fatto, l’impostazione vale per tutto l’account, su web e su smartphone.

Che cos’è l’alternativa del Privacy Portal?

OpenAI indica una seconda strada: scegliere l’opzione «Do not train on my content» nel suo Privacy Portal. Ha lo stesso effetto dell’interruttore nelle impostazioni.

Ne basta una: non serve attivarle entrambe. Se rinunci dal Privacy Portal, la scelta compare anche nei controlli dei dati del tuo account. OpenAI non ha pubblicato nelle sue pagine di aiuto una procedura passo per passo del portale con i nomi esatti dei pulsanti, quindi per la maggior parte delle persone la via più semplice resta l’interruttore nell’app.

Come proteggere una sola conversazione con la chat temporanea?

Se in generale ti va bene contribuire all’addestramento ma una conversazione specifica preferisci tenerla fuori, usa la chat temporanea. Un esempio: vuoi far riassumere a ChatGPT una bozza di lettera con dettagli personali, senza cambiare le impostazioni dell’intero account.

Apri una nuova chat. Seleziona l’opzione della chat temporanea: nell’interfaccia inglese si chiama «Temporary». Scrivi la tua richiesta come al solito.

Il nome italiano esatto dell’opzione non è confermato da una pagina ufficiale. Una chat temporanea non finisce nella cronologia e non viene usata per migliorare i modelli finché resta temporanea, con o senza personalizzazione.

Due dettagli contano. Primo: OpenAI può conservarne una copia fino a 30 giorni per motivi di sicurezza. Secondo: se salvi la chat temporanea, diventa una chat normale e segue le impostazioni del tuo account, compreso l’addestramento se è attivo.

Cosa cambia, e cosa no, dopo la disattivazione?

La cronologia resta. Spegnere «Migliora il modello per tutti» non cancella né nasconde le chat salvate.

Spegnere «Migliora il modello per tutti» non cancella né nasconde le chat salvate. Vale solo da adesso in poi. Dopo la rinuncia, sono le nuove conversazioni a non essere usate per l’addestramento.

Dopo la rinuncia, sono le nuove conversazioni a non essere usate per l’addestramento. Archiviare non serve. Mettere una chat in archivio non cambia la possibilità che venga usata per addestrare i modelli.

Mettere una chat in archivio non cambia la possibilità che venga usata per addestrare i modelli. La memoria è un’altra cosa. La memoria decide come ChatGPT personalizza le risposte; i controlli sull’addestramento decidono se i contenuti possono servire a migliorare i modelli di OpenAI.

Quali eccezioni ed errori comuni bisogna conoscere?

L’interruttore copre la gran parte dei casi, ma non tutti. Questi sono i punti che sfuggono più spesso.

La modalità vocale ha un controllo separato

OpenAI specifica che la modalità vocale ha un’impostazione a parte per la condivisione dei dati ai fini dell’addestramento. Dove si trovi e come si chiami non è stato reso noto nelle pagine consultate: se usi la voce, cerca tra le impostazioni dell’app.

Codex segue l’impostazione dell’account

Chi usa Codex con un piano ChatGPT personale vede applicato «Migliora il modello per tutti» anche ai task di Codex. Secondo un sito specializzato, non ufficiale, esiste però un’impostazione distinta, «Include environments», sul contesto aggiuntivo degli ambienti Codex, che non cambia insieme a quella di ChatGPT.

Le chat con l’assistenza

Anche le conversazioni con il supporto di OpenAI possono servire a migliorare i servizi, modelli compresi, se l’interruttore è attivo. Disattivarlo copre anche questo caso.

Le sessioni Daybreak

OpenAI indica un’eccezione legata al programma Trusted Access: durante le sessioni Daybreak sull’account personale può usare i contenuti per migliorare i modelli anche con l’interruttore spento. Cosa siano di preciso queste sessioni e chi riguardino non è stato reso noto.

Il feedback con pollice su o giù

Diversi siti specializzati riportano che, inviando un feedback, l’intera conversazione collegata potrebbe essere usata per migliorare i modelli anche dopo la rinuncia. La frase non è stata verificata sulla pagina ufficiale di OpenAI: se vuoi stare tranquillo, tieni conto di questa possibilità prima di cliccare.

Cosa fare dopo aver cambiato l’impostazione?

Una volta spento l’interruttore non devi ripetere nulla. Conviene però ricontrollare la sezione «Controlli dei dati» dopo gli aggiornamenti importanti dell’app: OpenAI cambia spesso nomi e posizione dei menu, e le sue pagine di aiuto in italiano e in inglese a novembre 2026 non coincidevano del tutto.

Domande frequenti Come si disattiva l’addestramento di ChatGPT dal telefono? Nell’app di ChatGPT per iPhone e Android si apre il menu laterale, si tocca l’icona del profilo per entrare in «Impostazioni», si seleziona «Controlli dei dati» e si disattiva «Migliora il modello per tutti». Con l’accesso fatto, l’impostazione vale per tutto l’account, sia su web sia su smartphone. Se disattivo l’addestramento di ChatGPT perdo la cronologia delle chat? No. Spegnere l’interruttore «Migliora il modello per tutti» in ChatGPT non cancella né nasconde le chat salvate. Dopo la disattivazione, sono le nuove conversazioni a non essere usate da OpenAI per l’addestramento. La chat temporanea di ChatGPT viene usata per addestrare i modelli? Una chat temporanea di ChatGPT non finisce nella cronologia e non viene usata per migliorare i modelli finché resta temporanea. OpenAI può però conservarne una copia fino a 30 giorni per motivi di sicurezza. Se la chat temporanea viene salvata, diventa una chat normale e segue le impostazioni dell’account. Con ChatGPT Enterprise o Business devo disattivare l’addestramento? No. Con ChatGPT Business, ChatGPT Enterprise, ChatGPT Edu e con l’API, OpenAI per impostazione predefinita non usa input e output per migliorare i modelli. Chi usa ChatGPT con un account di lavoro di questo tipo non deve fare nulla. Archiviare una chat di ChatGPT la esclude dall’addestramento? No. Mettere una chat di ChatGPT in archivio non cambia la possibilità che venga usata per addestrare i modelli di OpenAI. Per escluderla serve disattivare «Migliora il modello per tutti» oppure usare la chat temporanea.

Foto: Coolcaesar (CC BY)

Fonte: OpenAI Help Center – FAQ sui controlli dei dati (IT) · OpenAI Help Center – Data controls in ChatGPT · OpenAI Help Center – Data controls in ChatGPT (mirror help-lb) · OpenAI Help Center – Data Controls FAQ / Temporary chat · OpenAI Help Center – Data Controls FAQ (versione precedente) · OpenAI Help Center – How your data is used to improve model performance · OpenAI Help Center – Keep history on but disable model training · OpenAI Help Center – Temporary chat in ChatGPT · Digital Applied (secondaria, per il feedback) · Choosely (secondaria) · FastwebPlus · Come proteggere i dati aziendali quando usi l’AI