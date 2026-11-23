di Redazione ZON

In sintesi. Il docu-film «Mai più – Donne oltre la violenza», prodotto da Infinity LAB, va in onda mercoledì 25 novembre 2026 in prima serata su La5 ed è disponibile su Mediaset Infinity. Il docu-film racconta quattro storie di violenza di genere. La data coincide con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

I punti chiave Il docu-film «Mai più – Donne oltre la violenza» va in onda mercoledì 25 novembre 2026 in prima serata su La5 ed è disponibile su Mediaset Infinity.

Il docu-film racconta insieme per la prima volta le storie di quattro donne: Beatrice Fraschini, Lavinia Limido, Antonietta Gargiulo ed Elisa Bravi.

Marco Cortesi e Mara Moschini hanno scritto e interpretano il testo del docu-film, che intreccia narrazione in studio, ricostruzioni e testimonianze dirette.

Infinity LAB, laboratorio permanente di Mediaset Infinity nato nel 2019, produce il docu-film in collaborazione con La5.

Secondo la scheda di presentazione del programma, in Italia oltre 6 milioni di donne hanno subito violenza nel corso della loro vita.

Attenzione: spoiler. Il docu-film «Mai più – Donne oltre la violenza» va in onda mercoledì 25 novembre 2026 in prima serata su La5 ed è disponibile su Mediaset Infinity. Racconta quattro storie di violenza di genere.

La data coincide con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Di cosa parla il docu-film e come è costruito

«Mai più – Donne oltre la violenza» propone un cambio di narrazione sulla violenza di genere. L’obiettivo è trasformare il semplice racconto dei fatti in una testimonianza di coraggio e speranza.

La struttura intreccia tre elementi: narrazione in studio, ricostruzioni e testimonianze dirette. Il testo è scritto e interpretato da Marco Cortesi e Mara Moschini.

Il docu-film era stato presentato alla 83ª Mostra del Cinema di Venezia.

Le quattro donne le cui storie vengono raccontate insieme

Le quattro protagoniste sono donne diventate simbolo della lotta contro la violenza di genere. Le loro vicende vengono raccontate per la prima volta insieme.

Protagonista Luogo Vicenda Beatrice Fraschini Milano Sopravvissuta a un sequestro: si è lanciata nel vuoto per sfuggire all’ex compagno Lavinia Limido Varese Scampata a una gravissima aggressione dell’ex marito, in cui è morto il padre intervenuto per difenderla Antonietta Gargiulo Cisterna di Latina Sopravvissuta al tentato omicidio da parte del marito, che ha ucciso le due figlie Elisa Bravi Ravenna Vittima di femminicidio: la sua testimonianza è portata avanti dai genitori

La vicenda di Beatrice Fraschini risale al febbraio 2019 a Milano.

Chi produce il progetto e con quale patrocinio

Il docu-film è prodotto da Infinity LAB, in collaborazione con La5. Infinity LAB è il laboratorio permanente di Mediaset Infinity, nato nel 2019 e dedicato al talento dei filmmaker e delle case di produzione indipendenti.

Tra le produzioni già uscite da Infinity LAB ci sono «Fango», «Effetto Domino» e «Green Storytellers».

Il progetto ha il patrocinio di Mediafriends, l’ente filantropico di Mediaset, Medusa e Mondadori, presieduto da Pier Silvio Berlusconi.

Il dato sulla violenza citato nella presentazione

Nella scheda di presentazione del programma si legge che in Italia oltre 6 milioni di donne hanno subito violenza nel corso della loro vita.

Domande frequenti Quando va in onda Mai più – Donne oltre la violenza su La5? Il docu-film «Mai più – Donne oltre la violenza» va in onda mercoledì 25 novembre 2026 in prima serata su La5. È disponibile anche su Mediaset Infinity. Quali storie racconta il docu-film Mai più? Il docu-film racconta le storie di quattro donne: Beatrice Fraschini di Milano, Lavinia Limido di Varese, Antonietta Gargiulo di Cisterna di Latina ed Elisa Bravi di Ravenna. Le loro vicende vengono raccontate per la prima volta insieme. Chi ha scritto e interpretato il docu-film Mai più? Il testo di «Mai più – Donne oltre la violenza» è scritto e interpretato da Marco Cortesi e Mara Moschini. La struttura intreccia narrazione in studio, ricostruzioni e testimonianze dirette. Chi produce il docu-film Mai più e chi lo patrocina? Il docu-film è prodotto da Infinity LAB, il laboratorio permanente di Mediaset Infinity, in collaborazione con La5. Il progetto ha il patrocinio di Mediafriends, l’ente filantropico di Mediaset, Medusa e Mondadori, presieduto da Pier Silvio Berlusconi.