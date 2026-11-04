Donazione a cuore fermo, la prima all’ospedale Ruggi di Salerno: poche ore dopo un secondo prelievo di organi

di Redazione ZON

In sintesi. L’Azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno ha eseguito la sua prima donazione di organi a cuore fermo, come riportato da ZON.it il 4 novembre 2026. A poche ore di distanza, lo stesso ospedale ha completato un secondo prelievo di organi, tra cui il fegato, da un donatore in morte cerebrale.

I punti chiave L’Azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno ha eseguito la sua prima donazione di organi a cuore fermo.

L’ospedale Ruggi di Salerno ha completato a poche ore di distanza un secondo prelievo di organi, tra cui il fegato, da un donatore la cui morte è stata accertata con criteri neurologici.

Per gestire i due prelievi l’ospedale Ruggi di Salerno ha attivato sale operatorie distinte, con équipe chirurgiche, équipe anestesiologiche, tecnici di perfusione e personale infermieristico.

L’ospedale Ruggi di Salerno non ha comunicato quanti organi siano stati prelevati in tutto né a quali centri trapianto siano stati destinati.

Il direttore generale del Ruggi di Salerno, Nicola Cantone, ha ringraziato le famiglie dei due donatori per la loro scelta.

L’Azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno ha eseguito la sua prima donazione di organi a cuore fermo. Nelle stesse ore lo stesso ospedale ha portato a termine anche un secondo prelievo di organi, da un altro donatore.

Che cosa distingue la donazione a cuore fermo

Al Ruggi di Salerno sono stati gestiti due percorsi di donazione diversi. Il primo è stato una donazione a cuore fermo. Il secondo è stato preceduto da un accertamento di morte con criteri neurologici, cioè la procedura legata alla morte cerebrale.

La differenza sta nel modo in cui viene accertata la morte del donatore. Nella donazione a cuore fermo il riferimento è l’arresto del cuore. Nell’altro percorso il riferimento è la cessazione delle funzioni del cervello. L’ospedale non ha diffuso dettagli tecnici sulla procedura seguita né sui tempi.

Perché la doppia procedura ha richiesto un’organizzazione complessa

Secondo l’Azienda ospedaliera Ruggi d’Aragona, i due percorsi si sono svolti quasi in contemporanea, a poche ore l’uno dall’altro. Per gestirli sono state attivate sale operatorie distinte. La presenza dei tecnici di perfusione indica che la procedura ha richiesto competenze specifiche oltre a quelle chirurgiche.

Le figure professionali coinvolte, secondo l’ospedale, sono state queste:

équipe chirurgiche;

équipe anestesiologiche;

tecnici di perfusione;

personale infermieristico.

Un ruolo centrale, secondo l’Azienda ospedaliera di Salerno, lo hanno avuto il Coordinamento aziendale per il Procurement di Organi e Tessuti, le Terapie intensive, la Cardiochirurgia e la rete regionale trapianti della Campania.

Che cosa si sa dei due prelievi

Percorso Tipo di accertamento Organi prelevati Primo donatore Donazione a cuore fermo Non reso noto Secondo donatore Morte accertata con criteri neurologici Più organi, tra cui il fegato

L’ospedale non ha comunicato quanti organi siano stati prelevati in tutto, né a quali centri trapianto siano stati destinati. Non è stato reso noto nemmeno se i riceventi siano pazienti campani.

Cosa cambia per chi aspetta un trapianto in Campania

Con questa procedura il Ruggi di Salerno aggiunge la donazione a cuore fermo ai percorsi che è in grado di gestire. Oltre ai donatori in morte cerebrale, l’ospedale può ora contare anche su questa seconda via per il prelievo di organi.

Le comunicazioni ufficiali non riportano numeri sulle liste d’attesa in Campania. Non indicano neppure quante donazioni a cuore fermo l’ospedale preveda di effettuare in futuro. Non è chiaro, quindi, quanto il nuovo percorso inciderà sui tempi di attesa dei pazienti.

Le parole del direttore generale Nicola Cantone

Nicola Cantone, direttore generale del Ruggi di Salerno, ha definito il risultato una conferma della competenza e della capacità organizzativa dell’ospedale. Cantone ha parlato di un modello di assistenza fondato sulla centralità della persona, sulla tutela della sua dignità e sul rapporto di fiducia con i familiari.

A nome della Direzione strategica, Nicola Cantone ha espresso gratitudine alle famiglie dei due donatori. Il direttore generale ha definito la loro scelta un gesto di straordinaria generosità, capace di offrire una nuova possibilità di vita ad altre persone anche in un momento di grande dolore.

Domande frequenti Che cos’è la donazione di organi a cuore fermo? La donazione di organi a cuore fermo è un prelievo in cui la morte del donatore viene accertata con riferimento all’arresto del cuore. Nella donazione da donatore in morte cerebrale, invece, la morte viene accertata con criteri neurologici, cioè con la cessazione delle funzioni del cervello. L’ospedale Ruggi di Salerno ha mai fatto una donazione a cuore fermo? Sì. L’Azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno ha eseguito la sua prima donazione di organi a cuore fermo, come riportato da ZON.it il 4 novembre 2026. Con questa procedura l’ospedale affianca un secondo percorso a quello dei donatori in morte cerebrale. Quanti organi sono stati prelevati all’ospedale Ruggi di Salerno? L’ospedale Ruggi di Salerno non ha comunicato il numero totale di organi prelevati nei due interventi. Dal secondo donatore, in morte cerebrale, sono stati prelevati più organi, tra cui il fegato. Per il primo donatore, a cuore fermo, gli organi prelevati non sono stati resi noti. Chi ha partecipato alla doppia donazione di organi al Ruggi di Salerno? Secondo l’Azienda ospedaliera Ruggi d’Aragona, ai due prelievi hanno lavorato équipe chirurgiche, équipe anestesiologiche, tecnici di perfusione e personale infermieristico. Un ruolo centrale lo hanno avuto il Coordinamento aziendale per il Procurement di Organi e Tessuti, le Terapie intensive, la Cardiochirurgia e la rete regionale trapianti della Campania. La donazione a cuore fermo al Ruggi ridurrà le liste d’attesa per i trapianti in Campania? Non è possibile dirlo. Le comunicazioni ufficiali dell’ospedale Ruggi di Salerno non riportano numeri sulle liste d’attesa in Campania né quante donazioni a cuore fermo siano previste in futuro.