Durigon, la macchia nera del governo Draghi

L’Italia è una repubblica fondata sui misteri e sui non detti. L’inchiesta di Fanpage getta un’ombra sul governo Draghi: perché Durigon è intoccabile?

Certo che in una stagione dove l’Italia sta vincendo di tutto – Eurovision, Europei, Olimpiadi – sarebbe davvero triste gettare un’ombra nera sul governo di Mario Draghi. Ma l’ombra sta già calando, e per quanto tempo, distratti da quello che sta accadendo a Tokyo, faremo finta di non vedere quello che sta accadendo in casa nostra?

Ma chi è Claudio Durigon? E perché rischia di macchiare il governo Draghi? Cerchiamo di fare chiarezza.

La piazza dedicata al fratello del Duce

Dedicare una piazza ad Armando Mussolini, fratello del Duce. Già questa unica frase basterebbe ad inquadrare la posizione politica e l’uomo, il personaggio, di Durigon che han ben pensato che cambiare il nome da Falcone e Borsellino ad Armando Mussolini possa essere un’idea intelligente. Tutto questo in un parco a Latina destando dubbi, perplessità e sicuramente un grande sconcerto. Il sottosegretario, però, ha voluto difendersi proclamando che “dobbiamo essere orgogliosi del nostro passato da coloni”.

L’Inchiesta di Fanpage

Ad aggravare la già traballante posizione del braccio destro di Salvini ci ha pensato Fanpage che nella sua ultima inchiesta su Durigon ha fatto emergere dei dettagli davvero raccapriccianti. Durante una cena, in cui gli inviati di Fanpage erano presenti, – cena offerta da personaggi – è lui a dirlo – “legati ai servizi segreti” e che “fanno paura”, Durigon fa un’affermazione sconcertante.

Afferma senza peli sulla lingue che è la Lega a controllare il comandante generale della Guardia di Finanza che indaga sui 49 milioni che la Lega ha truffato allo Stato italiano, perché “lo abbiamo messo noi”.

Una frase che da sola basterebbe ad aprire una crisi politica e cacciare immediatamente Durigon dal Governo. Ma questo non accade, e a parte delle flebili voci in Parlamento che hanno portato alla luce la vicenda, molti, troppi, preferiscono guardare dall’altra parte.

Perché Durigon è intoccabile?

Ma perché nessuno fa niente? La risposta è molto semplice e forse anche fin troppo scontata. Non si può aprire una nessuna crisi perché la Lega serve al governo per restare in piedi. Il governo Draghi non ha neanche compiuto un giro intorno al sole e ora non sarebbe il momento di gettare il panico e ritornare al punto di partenza, ovvero senza un governo.

Ma per quanto tempo riusciremo a tacere le coscienze? L’Italia vince coppe e medaglie ma ancora una volta preferisce nascondere i propri scheletri nell’armadio.