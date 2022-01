Elezione presidente della Repubblica: ecco la DIRETTA

Elezione presidente della Repubblica: via al voto. Il Parlamento si riunisce in seduta comune. Ecco a voi tutti gli aggiornamenti

Via al voto per l’elezione del presidente della Repubblica. Il Parlamento da oggi si riunisce in seduta comune, con i delegati regionali, al fine di eleggere il successore di Sergio Mattarella al Quirinale.

In merito, non c’è un parere unanime, tra le forze di maggioranza. Salvini ha incontrato questa mattina il premier Draghi. Nel primo pomeriggio si è tenuta una riunione, per fare il punto della situazione, tra Giorgia Meloni e il leader della Lega, il quale, più tardi, vedrà singolarmente Enrico Letta e Giuseppe Conte.

Chi è, precisamente, che si candida per essere eletto?

1)Carlo Nordio;

2)Andrea Riccardi per il centrosinistra;

3) la diplomatica Elisabetta Belloni,

4)il premier uscente Mario Draghi;

5)Casini;

6) Casellati.

L’ipotesi di un bis dell’attuale presidente della Repubblica continua a circolare tra i partiti, nonostante il diretto interessato abbia ribadito più volte di voler concludere la sua permanenza al Colle.

Ecco a voi, di seguito, tutti gli aggiornamenti:

08:46 – Quirinale, Salvini: “Proporremo più nomi”. Oggi l’incontro con Letta

Il centrodestra, dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi, è di nuovo alla ricerca di un nuovo candidato, che possa magari trovare un ampio consenso parlamentare. Il segretario della Lega Matteo Salvini oggi incontrerà l’omologo del Pd Enrico Letta.

10:20 – Morto Vincenzo Fasano di Forza Italia: era tra i 1.009 grandi elettori

È morto a 70 anni Vincenzo Fasano, deputato di Forza Italia. Da tempo lottava contro un male incurabile. Originario di Salerno, è stato consigliere regionale campano di Alleanza Nazionale dal 1995 al 2000, e poi deputato dal 2001 al 2006, Dal 2008 era membro del Senato, prima del Pdl e poi, dal 2013, di Forza Italia.

10:36 – Ceccanti: “Così cambia quorum dopo morte Fasano”

“Per sostituire il deputato scomparso ieri, Enzo Fasano di FI, si deve riunire la Giunta, proclamando il primo dei non eletti, era eletto sulla parte proporzionale, e poi ci vuole una riunione breve dell’Aula Camera per darne comunicazione”. A spiegarlo, su Twitter, è il costituzionalista e deputato Pd Stefano Ceccanti. “Vedremo se si farà in tempo per la prima votazione oppure si slitterà alla seconda. Questo – sottolinea ancora – ha riflessi sul quorum: 672 senza proclamazione, 673 dopo di essa”.

10:40 – Quirinale: finito Ufficio presidenza congiunto su votazioni

Conclusa a Montecitorio la riunione congiunta degli Uffici di presidenza di Camera e Senato in vista dell’inizio delle votazioni, dalle 15, per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Durante la riunione, il presidente della Camera Roberto Fico ha illustrato le modalità di svolgimento del voto, di cui è stato preso atto. Alle 12 si terrà la conferenza dei capigruppo congiunta dei due rami del Parlamento.

10:51-Fico: “Leggerà solo cognome se inequivocabile”

Il presidente della Camera durante lo spoglio delle schede per l’elezione del Capo dello Stato leggerà solo il cognome del votato ove la scheda rechi solo tale indicazione ovvero quando, pur riportando altre notazioni, sia comunque univocamente individuabile il soggetto cui è attribuito il voto. Leggerà nome e cognome soltanto nel caso in cui entrambi siano riportati nella scheda e la lettura del solo cognome non consenta l’univoca attribuzione del voto. Lo ha annunciato Roberto Fico all’Ufficio di presidenza congiunto.

11:16-Quirinale, voto e spoglio dureranno circa sei ore

La durata dello scrutinio e dello spoglio della prima votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica sarà di circa sei ore. Sono previste tre cabine nell’Emiciclo. Entreranno 50 votanti per volta, mentre saranno 200 i parlamentari ammessi in Aula durante le operazioni di spoglio. E’ quanto emerge al termine degli Uffici di presidenza congiunti di Camera e Senato, in merito ai tempi della prima votazione.

11:25-Quirinale: girandola di incontri, ma si va verso fumata nera

L’appuntamento è per le 15, ma oggi la fumata bianca non ci sarà. Il nome del successore di Sergio Mattarella non arriverà stasera, al termine dello spoglio della prima votazione per il Quirinale, previsto per le 21. I partiti proseguono infatti il confronto sui nomi da candidare. Il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, vedrà in giornata il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo il vertice con il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, e i rappresentanti di Liberi e Uguali.

13:06-Quirinale: fonti Pd, incontro Letta-Salvini nel pomeriggio

Si svolgerà nel pomeriggio” il vertice tra Enrico Letta e Matteo Salvini. Lo si apprende da fonti del Pd.

14:36-Quirinale: incontro di Draghi con Salvini in mattinata

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha incontrato stamattina il leader della Lega Matteo Salvini. Fonti di Palazzo Chigi, interpellate sul faccia a faccia, rispondono: “No comment”.

15:03-Quirinale: Fico pubblica foto ‘insalatiere’, alle 15 via seduta

Una foto che ritrae le tre ‘insalatiere’ all’interno delle quali i grandi elettori deporranno la scheda e, subito dietro, l’immagine delle tre nuove cabine dove i delegati regionali si soffermeranno per votare, che hanno sostituito per ragioni sanitari e i vecchi ‘catafalchi’. E’ l’immagine affidata ai social dal presidente della Camera Roberto Fico, che scrive su Twitter: “Alle 15 il Parlamento si riunirà in seduta comune per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Stamattina in programma le due riunioni congiunte di Camera e Senato – prima quella dell’Ufficio di Presidenza e poi la Capigruppo – per ultimare l’organizzazione dei lavori”.

15:07-Quirinale: in programma incontro Salvini-Conte

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, e il presidente M5s, Giuseppe Conte, dovrebbero incontrarsi sull’elezione del presidente della Repubblica.

15:49-Incontro Salvini-Meloni alla Camera

Incontro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni negli uffici della Camera.

15:57-Lega: incontro Salvini-Meloni utile

L’incontro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni si è concluso ed è stato utile per fare il punto della situazione. Più tardi, il segretario della Lega vedrà singolarmente Enrico Letta e Giuseppe Conte. lo rende noto la Lega.

16:25-Incontro alla Camera tra Conte e Tajani

Nella girandola di incontri a margine delle votazioni, si registra un faccia a faccia attualmente in corso nella sala Tatarella di Montecitorio tra il leader M5S Giuseppe Conte e il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.

Ore 16.55 – Salvini-Letta: «Si è aperto il dialogo»

L’incontro tra Matteo Salvini ed Enrico Letta è stato positivo, almeno stando alle note di Lega e Pd diffusa dalle agenzie di stampa. Si parla di un confronto «lungo e cordiale», che ha avviato un ragionamento «su alcune ipotesi» e che avrà un aggiornamento a domani, quando i due torneranno a vedersi. Ma la sostanza, è la sintesi delle due segreterie, è che «si è aperto un dialogo».

Ore 17.10 – Iniziato l’incontro tra Salvini e Conte

Nel frattempo è iniziato anche il faccia a faccia tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte.

Ore 17.45 – M5S: «Totale sintonia Conte-Salvini»

Fonti del M5S citate dalle agenzie parlano di «totale sintonia» tra Conte e Salvini, che si sono visti per discutere della partita presidenziale. Viene inoltre manifestato l’auspicio di una «intensificazione del confronto».