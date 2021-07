Elisa: concerto streaming gratis stasera dalle 19 su A-LIVE

Tra poche ore, esattamente alle 19, ci sarà sulla piattaforma “A-LIVE” il concerto “carbon neutral” di Elisa

A – LIVE è la rivoluzionaria piattaforma digitale nata per rompere le barriere e per creare un nuovo universo espressivo, fatto di video immersivi a 360° e possibilità innovative di interazione e valorizzazione degli artisti.

La piattaforma continua a sostenere i grandi eventi live, e stasera, giovedì 29 luglio, a partire dalle ore 19.00, ospiterà il concerto “carbon neutral” di ELISA, che si esibirà ai Laghi di Fusine di Tarvisio (UD).

Il concerto, organizzato da Eni gas e luce, sarà “carbon neutral” e ha come obiettivo quello di compensare le emissioni di CO2 generate dall’evento, acquistando crediti di carbonio certificati, sposando così l’impegno e l’attenzione all’ambiente di Elisa e dell’azienda, diventata di recente Società Benefit.

Il concerto durerà 60 minuti e sarà offerto gratuitamente in streaming su A-Live.

È possibile scaricare l’app mobile A-LIVE al seguente link http://bit.ly/alivemusic

Il live sarà distribuito in streaming sul sito https://www.alivemusic.tv/dieci-milioni-p.

Una volta iscritti gli utenti riceveranno un’email con un codice da inserire per accedere all’evento.

A-LIVE nasce da un’esigenza concreta, dalla voglia di reagire.

Questa è la base dell’idea di ALEX BRAGA, musicista d’avanguardia pioniere dell’Intelligenza Artificiale Musicale che ha appena pubblicato l’album “Spleen Machine” per la prestigiosa etichetta berlinese !K7, sviluppata in collaborazione con FABRIZIO CAPOBIANCO, imprenditore seriale della Silicon Valley, Chief Innovation Officer di Minerva Networks e creatore di TokTv, che hanno radunato artisti, tecnologi, investitori per ricostruire la grande magia dei concerti e spingerla oltre i confini dell’immaginazione.Moffu Labs (www.moffulabs.com), un fondo di investitori, consulenti e imprenditori di grande spessore, appassionati di musica e di futuro, supporta i primi sviluppi del progetto, che in breve tempo si guadagna l’appoggio del music business.

A-LIVE è un progetto realizzato con il supporto di Minerva Networks, Mainstreaming, Visionalia, MakerFaireRome The European Edition, del seed venture club Moffu Labs.