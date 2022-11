Elizabeth Debicki: diventando la Lady Diana di The Crown 5

E’ in arrivo su Netflix, Mercoledì 9 Novembre, il tanto discusso –già da ora– ritorno di The Crown, la serie incentrata sulle vicende della famiglia reale britannica la cui 5° stagione andrà a toccare alcuni degli eventi che più hanno segnato la monarchia inglese, compresi quindi gli ultimi anni della storia di Lady Diana.

Come ormai il pubblico di The Crown è stato abituato nel corso degli anni, il cast è stato nuovamente cambiato dopo la 4° stagione. Di conseguenza, Josh O’ Connor (Principe Carlo), Emma Corrin (Lady Diana), Olivia Colman (Elisabetta II), Helena Bonham Carter (Principessa Margaret), Tobias Menzies (Principe Filippo) e Emerald Fennel (Camilla Shand); saranno sostituiti rispettivamente da Dominic West, Elizabeth Debicki, Imelda Staunton, Jonathan Pryce e Olivia Williams.

In attesa del suo rilascio, è facile presupporre che tutta l’interesse del pubblico sarà su Lady Diana, interpretata da Elizabeth Debicki. Rispetto da tutte le altre interpreti che, nel corso degli anni hanno dato corpo e voce a Diana Spencer, questa volta- con la morte della regina Elisabetta II- la sfida e la posta in gioco era molto più alta.

ELIZABETH DEBICKI: DIVENTANDO LADY DIANA

La prima volta che Elizabeth Debicki ha avuto a che fare con “la famiglia di The Crown” è stato per un’audizione- non quello di Diana- ma per un altro personaggio che si vede nel corso della seconda stagione. L’attrice australiana, come ha raccontato in un intervista rilasciata al The Guardian, non ha ottenuto il ruolo, eppure si è fatta notare dai produttori, che già avevano intuiti il potenziale di una matura Lady Diana. Dopo che il suo agente le aveva chiesto se mai sarebbe stata interessata interpretare l’ex principessa del Galles, la faccenda è finita nel dimenticatoio. Fino a qualche tempo fa.

La produzione di The Crown 5 doveva iniziare ed Elizabeth Debicki è stata nuovamente ricontattata. A quel punto non ha avuto dubbi e ha subito accettato la parte. Nonostante la pressione che un ruolo del genere porta con sé, l’attrice non si è fatta condizionare: “Ho seguito l’istinto e non ci ho pensato troppo. Ho visto lo show e l’ho amato per anni. Sapevo che avrei lavorato con persone estremamente intelligenti e molto sensibili su come creavano la sceneggiatura e prendevano decisioni. Quindi non mi sono mai sentita come se fossi saltata su un terreno instabile“.

E’ stata la produzione di The Crown ad aver fornito tutto il materiale a Elizabeth Debicki, per prepararsi al meglio nel ruolo di Lady Diana: “Quando ho avuto tutto il materiale, ricordo di aver pensato, beh, è ​​molto di ricerca“.

Ma, come lei stessa ha specificato, il maggiore aiuto è arrivato dal copione che gli ha indicato la giusta strada da seguire: “Quello che sembra un vasto campo di informazioni, viene molto rapidamente ristretto all’interno della struttura che Peter Morgan (lo showrunner di The Crown) ha costruito per te. È stato un enorme sollievo. Ricordo di aver pensato “ora la mia responsabilità è dare vita a ciò che ha scritto e alla sua interpretazione di questi eventi e di queste persone“.

Inoltre, Elizabeth Debicki non si è lasciata intimidire nemmeno dalle aspre critiche che sono state mosse dopo il rilascio del trailer ufficiale. Al tal proposito, il suo commento riguardo alla necessità di mettere un disclaimer alla serie è stato: “Penso che questo sia un periodo di tempo che è stato raccontato molte volte e continuerà a essere raccontato, e conosco il grado di cura e rispetto con cui le persone entrano in queste storie. Voglio dire, è chiaramente di fantasia. Mi sento come se il pubblico lo sapesse, perché ci sono attori che interpretano delle parti. Non ho mai visto The Crown e ho pensato, “questo è un documentario” oppure “questo è ovviamente vero”.

Ed ora, non resta che vedere cosa succederà con il rilascio della penultima stagione di The Crown, in arrivo su Netflix dal 9 novembre.