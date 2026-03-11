EUROPE DIRECT Salerno a Bruxelles per l’incontro generale dei 400 centri della rete nell’UE

di Marisa Fava

Il 12 e 13 marzo, EUROPE DIRECT Salerno parteciperà a Bruxelles all’incontro generale che riunirà oltre 400 centri attivi in tutta l’Unione Europea. Questo evento permetterà di scambiare buone pratiche sulla promozione del dialogo democratico in Europa e di coordinare le strategie locali per i prossimi anni.

L’incontro, che durerà due giorni, si aprirà con un videomessaggio della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Il programma includerà anche workshop e momenti di confronto con funzionari della Commissione Europea e del Parlamento Europeo.

Quest’evento segna l’avvio della nuova generazione dei centri EUROPE DIRECT, che fungono da punto di contatto diretto tra la Commissione Europea e i cittadini a livello locale. Questi centri coinvolgono comunità e partner nel dialogo su come le politiche europee influenzano la vita quotidiana.

Nei prossimi anni, i centri EUROPE DIRECT avranno un focus ancora maggiore sul tema della democrazia, fungendo come spazi di incontro e confronto sull’Europa. Durante il periodo 2026–2030, 315 centri sono stati rinnovati, mentre 85 nuovi centri sono entrati a far parte della rete nell’Unione Europea.

EUROPE DIRECT Salerno, coordinato da Moby Dick ETS sul territorio della provincia di Salerno, si appresta a iniziare il suo secondo mandato, con l’obiettivo di stimolare il territorio, ascoltare i cittadini e avvicinare l’Europa alle comunità locali, dal capoluogo alle aree interne della provincia.