di Redazione ZON

In sintesi. «expectations» di Olivia Rodrigo, contenuta nell’album «you seem pretty sad for a girl so in love» del 12 giugno 2026, parla del rifiuto di abbassare gli standard in amore. Nel remix con Chappell Roan, uscito il 15 ottobre 2026, la seconda strofa diventa una storia queer, ma il messaggio resta lo stesso.

I punti chiave Il produttore Dan Nigro ha sfidato Olivia Rodrigo a scrivere una «mantra song», da cui nasce «expectations».

«expectations» è la dodicesima traccia dell’album «you seem pretty sad for a girl so in love» di Olivia Rodrigo, uscito il 12 giugno 2026.

Il remix di «expectations» con Chappell Roan è uscito il 15 ottobre 2026 ed è il quarto singolo dell’album.

Nel remix Chappell Roan sostituisce la seconda strofa originale con una storia queer.

Il remix di «expectations» è arrivato al n. 3 della Billboard Hot 100 statunitense, nella classifica datata 31 ottobre 2026.

«expectations» parla del rifiuto di abbassare i propri standard in amore. Olivia Rodrigo l’ha scritta come «canzone mantra» dopo la fine di una relazione, nel suo ritorno agli appuntamenti a Los Angeles. Nel remix con Chappell Roan la seconda strofa diventa una storia queer, ma il messaggio non cambia: avere aspettative su come ti trattano è legittimo.

Che cosa significa «canzone mantra»?

Rodrigo ha raccontato a Hits 1 che il produttore Dan Nigro l’ha sfidata a scrivere una «mantra song». Ascoltavano pop e rap in cui chi canta afferma il proprio valore. Lei la definisce «uno strumento di manifestazione», cioè un modo per far avverare ciò che si dice.

L’idea era un inno di auto-affermazione, lontano dalla scrittura intima e narrativa per cui Rodrigo è nota. Ha detto di non aver amato subito il pezzo: voleva scriverne un altro, poi ci è tornata.

Com’è nato il brano e chi ci ha lavorato?

«expectations» è la dodicesima traccia del terzo album di Rodrigo, «you seem pretty sad for a girl so in love», uscito il 12 giugno 2026. Il sound è stato descritto come new wave, synth-pop, dance-punk ed electropop.

Nell’intervista a Zane Lowe, Rodrigo ha parlato di una sfida con se stessa e ha citato come ispirazione «Humble» di Kendrick Lamar. Si è anche ispirata alla sicurezza e all’«attitude and swagger» di Chappell Roan, ed è per questo che l’ha voluta nel remix.

Roan ha aperto i tour Sour e Guts di Rodrigo e lavora come lei con Nigro. Aveva già cantato i cori in «Lacy», «Bad Idea Right?», «Get Him Back!» e «Obsessed», dall’album «Guts» (2023). I crediti di scrittura e produzione variano da fonte a fonte e le note ufficiali del singolo non risultano rese note.

Che cosa racconta il brano, parte per parte?

Prima parte: gli incontri deludenti

Rodrigo racconta persone che sembrano promettenti, conosciute in contesti come feste e concerti, ma che mostrano subito difetti evidenti. La conclusione è netta: da ora in poi i suoi standard saranno più alti.

Tra le cose che non accetta più ci sono i ragazzi passivi e quelli con un lavoro non vero.

Seconda parte: la strofa di Roan

Nel remix Roan sostituisce la seconda strofa originale con versi sulla propria situazione. L’elenco di ciò che Rodrigo non tollera più resta. Roan aggiunge una storia in cui applica le stesse regole a una donna che aveva promesso di richiamare e non l’ha fatto.

Terza parte: ritornello e finale

Roan riprende il ritornello di Rodrigo, ma i riferimenti a un ragazzo diventano riferimenti a una ragazza. Il messaggio è che le aspettative valgono per tutti, a prescindere dal genere.

Secondo una lettura, Rodrigo elabora una situationship eterosessuale e Roan un legame queer che prometteva e poi è svanito.

Che cosa hanno detto le artiste e che cosa è una lettura?

Roan ha detto ad Apple Music che «avere aspettative verso le persone è così valido». È la sua prima collaborazione come ospite. Ha aggiunto: «I love making things a little gay». L’ispirazione per la sua strofa è nata da una conversazione su appuntamenti andati male.

Rodrigo, sempre a Zane Lowe, ha ricordato la scrittura in studio: lei raccontava le cose assurde fatte dai ragazzi e Roan avrebbe risposto che doveva iniziare a frequentare ragazze. Roan ha elogiato Rodrigo per aver accettato una strofa interamente queer. Per lei è una scelta «molto femminista, ma è così da te».

Sono invece letture, non parole delle artiste, la distinzione tra situationship etero e queer e l’idea di un brano che parla di valore personale più che di una singola storia.

Quali errori evitare quando si interpreta «expectations»?

La strofa di Roan non va presentata come autobiografia. Roan ha precisato che un dettaglio della sua strofa era inventato, pur partendo da una conversazione su appuntamenti andati male.

Alcune analisi online leggono il brano come un inno su perfezionismo, pressione pubblica e burnout. Questa lettura contrasta con le dichiarazioni di Rodrigo e con le altre fonti, che parlano di standard in amore.

Che cosa cambia tra versione originale e remix?

Aspetto Versione originale Remix con Chappell Roan Uscita 12 giugno 2026 (album) 15 ottobre 2026 (16 su alcune piattaforme di streaming), quarto singolo Durata 3:41 3:43 Seconda strofa Di Rodrigo Di Roan, con un punto di vista queer Hot 100 (Stati Uniti) Debutto al n. 20, classifica del 27 giugno 2026 N. 3, classifica datata 31 ottobre 2026

Com’è stato accolto il brano?

La critica ha lodato soprattutto la voce di Roan. Lyndsey Havens di Billboard ha scritto che la seconda metà del remix è «supercharged» dai suoi vocal «powerhouse».

Sulla Hot 100 il brano è passato dal n. 63 al n. 3 dopo la prima settimana piena del remix. In Canada è entrato al n. 21 a giugno ed è arrivato al n. 6 quattro mesi dopo.

Il video, diretto da Bardia Zeinali, è un finto quiz show anni ’80, «The Big Expectations Show», condotto da David Byrne nel ruolo di Johnny Johnson. Compare anche Dan Nigro.

Dal vivo, «expectations» è l’ultimo brano che Rodrigo esegue nell’encore dell’Unraveled Tour, iniziato a settembre 2026 e con date fino a maggio 2027.

Domande frequenti Cosa significa la canzone expectations di Olivia Rodrigo? «expectations» parla del rifiuto di abbassare i propri standard in amore. Olivia Rodrigo l’ha scritta come «canzone mantra» dopo la fine di una relazione, per affermare il proprio valore. Il messaggio è che avere aspettative su come ti trattano è legittimo. Chi canta il remix di expectations con Olivia Rodrigo? Nel remix di «expectations» canta Chappell Roan insieme a Olivia Rodrigo. Chappell Roan sostituisce la seconda strofa originale con versi sulla propria situazione e riprende il ritornello con riferimenti a una ragazza. Quando è uscito il remix di expectations con Chappell Roan? Il remix di «expectations» con Chappell Roan è uscito il 15 ottobre 2026, il 16 ottobre su alcune piattaforme di streaming. È il quarto singolo dell’album di Olivia Rodrigo, uscito il 12 giugno 2026. Che posizione ha raggiunto expectations nella Hot 100? La versione originale di «expectations» ha debuttato al n. 20 della Billboard Hot 100 statunitense, nella classifica del 27 giugno 2026. Il remix con Chappell Roan è arrivato al n. 3, nella classifica datata 31 ottobre 2026. Chi ha diretto il video di expectations? Il video di «expectations» è diretto da Bardia Zeinali. È un finto quiz show anni ’80 intitolato «The Big Expectations Show», condotto da David Byrne nel ruolo di Johnny Johnson. Nel video compare anche Dan Nigro.

Foto: POPDUST (CC BY)

Fonte: Wikipedia – Expectations (Olivia Rodrigo song) · Simple English Wikipedia – Expectations (Olivia Rodrigo song) · Wikipedia – Chappell Roan discography · Capital FM · Yahoo Entertainment (intervista a Zane Lowe, Apple Music) · Yahoo Entertainment (People) · Yahoo Style Canada · Just Jared · OndaRock · Billboard · Martin Cid Magazine · Radiosound.online · Spotify (scheda singolo) · The Charger Bulletin · Philippine Daily Inquirer USA · Radio 105 · Olivia Rodrigo & Chappell Roan “Expectations”: Review & Meaning · Olivia Rodrigo & Chappell Roan expectations Lyrics Meaning · Expectations · expectations