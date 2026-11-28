di Redazione ZON

In sintesi. Il fascicolo sanitario elettronico di solito non va attivato: le Regioni lo creano per ogni assistito. A novembre 2026 si entra dal portale della propria Regione con SPID, Carta d’Identità Elettronica o tessera sanitaria con microchip e si scelgono i consensi al primo accesso. L’assistito vede sempre i propri referti.

I punti chiave Le Regioni creano il fascicolo sanitario elettronico per ogni assistito: il primo accesso serve a impostare i consensi, non ad attivarlo.

Per entrare nel fascicolo sanitario elettronico servono SPID di livello 2 o superiore (secondo l’AUSL di Piacenza), CIE con PIN oppure tessera sanitaria TS-CNS con microchip.

I consensi sono due: quello alla consultazione e, solo dove la Regione lo prevede, quello alla consegna on line dei referti.

L’assistito vede sempre i referti nel fascicolo; il consenso alla consultazione serve ai medici che lo curano.

In Emilia-Romagna la consegna on line sostitutiva dei referti riguarda in prima applicazione laboratorio e radiologia, ma non le analisi genetiche e gli accertamenti sull’HIV.

Il fascicolo sanitario elettronico di solito non va attivato: lo creano le Regioni per ogni assistito. Basta entrare con SPID, CIE o tessera sanitaria con chip dal portale della propria Regione e impostare i consensi al primo accesso. I referti li vede sempre l’assistito. Il consenso alla consultazione serve solo perché possano leggerli i medici che lo curano.

Devo attivare il fascicolo o basta entrare?

Basta entrare. Alcuni siti chiamano «attivazione» il primo accesso, quando si chiede di impostare i consensi, ma il fascicolo esiste già. Nella pratica si fanno due cose: accedere con un’identità digitale e scegliere i consensi.

Il fascicolo è unico. Comprende anche i documenti delle prestazioni ricevute in altre Regioni o Province autonome. Per entrare si sceglie la Regione di assistenza: per chi è assistito in Campania, la Campania.

Cosa serve per entrare nel fascicolo?

Serve uno strumento di accesso tra SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) e Tessera sanitaria/CNS. A novembre 2026 il portale nazionale e le pagine regionali consultate indicano tutti e tre.

Strumento Cosa occorre Da sapere SPID Livello 2 o superiore, secondo l’AUSL di Piacenza Si clicca su «Entra con SPID», si sceglie il gestore di identità e si segue la procedura guidata CIE Il PIN della carta Da computer: lettore di smartcard contactless e Software CIE. Da smartphone: telefono con NFC e app CieID. In alternativa, dal computer usando lo smartphone con NFC e CieID al posto del lettore Tessera sanitaria (TS-CNS) Tessera con microchip abilitata Regione Lombardia scrive che chi ha una tessera senza microchip deve chiedere un duplicato, agli Sportelli di Scelta e Revoca dell’ASST o online tramite l’Agenzia delle Entrate

Un sito divulgativo sostiene che solo SPID e CIE siano riconosciuti a livello nazionale. Prevale la pagina ufficiale, che include la tessera sanitaria, ma conviene controllare sul portale della propria Regione.

Come si entra nel fascicolo, passo per passo?

I nomi di pulsanti e menu cambiano da Regione a Regione. Questa è la sequenza comune, con gli esempi indicati dalle fonti.

Procurati uno strumento di accesso: SPID di livello 2 o superiore, CIE con PIN oppure tessera sanitaria con microchip abilitata. Apri il portale nazionale fascicolosanitario.gov.it, pagina «Accedi al Fascicolo», e scegli sulla mappa interattiva la tua Regione o Provincia autonoma di assistenza. In alternativa, vai direttamente al portale FSE della tua Regione. Nel portale regionale clicca su «Accedi» (o la voce equivalente) e poi su «Entra con SPID» o «Entra con CIE». Con SPID scegli il gestore che ha rilasciato la tua identità e segui la procedura. Al primo accesso completa il profilo con numero di cellulare e indirizzo email, che va validato. È la procedura indicata dall’AUSL di Piacenza: altrove la schermata può essere diversa. Nella pagina dei consensi decidi quali dare, come spiegato nella sezione seguente.

Quali consensi devo scegliere al primo accesso?

I consensi regolano chi può vedere i documenti. Sono due, ma il secondo esiste solo dove la Regione lo prevede.

Consenso Cosa permette Da sapere Consenso alla consultazione I professionisti che ti curano possono leggere i documenti del fascicolo Secondo il Garante Privacy si chiede una sola volta ed è sempre revocabile. Senza consenso o dopo la revoca la prestazione sanitaria resta garantita Consenso alla consegna on line dei referti Rende valido il referto presente nel fascicolo, senza ritirare la copia cartacea Dove previsto, va dato in modo esplicito, anche se hai già il fascicolo

Senza il consenso alla consultazione i documenti restano visibili solo a te e a chi li ha prodotti, non ad altri medici. Se lo revochi, i professionisti prima autorizzati perdono l’accesso finché non lo dai di nuovo.

Cosa cambia con la consegna on line dei referti?

L’esempio documentato è quello dell’Emilia-Romagna. In prima applicazione la consegna on line sostitutiva riguarda le copie informatiche dei referti di laboratorio e radiologia. Non si applica alle analisi genetiche e agli accertamenti sull’HIV. I referti più delicati possono comparire nel fascicolo solo dopo il colloquio con il medico.

Per i confini nella tua Regione, in Campania come altrove, consulta le pagine del servizio regionale: le fonti non li descrivono.

Come cambio un consenso in seguito?

In Emilia-Romagna il consenso alla consegna on line si cambia dal menu «Servizi sanitari on line», voce «Gestione consensi FSE». Un’altra pagina della stessa guida lo colloca in «Profilo» > «Consensi». Vale solo per quella Regione: altrove cerca la sezione consensi nel profilo o nelle impostazioni del portale.

Come vedo i referti una volta dentro?

Dopo l’accesso, i referti si consultano nell’elenco dei documenti del fascicolo. Il tuo consenso non serve per vederli: serve ai medici. In Lombardia, per esempio, i documenti con il lucchetto aperto (icona verde) sono consultabili da te e, se hai dato il consenso, anche dal personale sanitario che ti cura.

Se hai fatto un esame in un’altra Regione, lo trovi nello stesso fascicolo. Accedi sempre dalla Regione di assistenza.

Cosa faccio se un referto recente non compare?

La struttura potrebbe non averlo ancora inviato al fascicolo. Una fonte di settore, a maggio 2026, riporta un limite massimo di 5 giorni dalla prestazione per la trasmissione. Non l’abbiamo trovato nelle pagine ufficiali consultate, quindi trattalo come un’indicazione.

Per un referto mancante, rivolgiti alla struttura che ha erogato la prestazione.

Come vedo chi ha consultato il mio fascicolo?

Dipende dalla Regione. In Lombardia, dopo l’autenticazione e con il consenso alla consultazione dato, c’è la sezione Privacy/Accessi FSE, dove si vede chi ha aperto il fascicolo. Nelle altre Regioni cerca una voce analoga nelle sezioni del portale dedicate a privacy e consensi.

Posso gestire il fascicolo di un figlio o di un familiare?

Sì, con la delega o gli strumenti previsti dalla Regione. In Lombardia, per un minorenne, una persona rappresentata o un maggiorenne che ha dato delega, si usa il servizio «Deleghe FSE», accedendo con SPID, CIE o TS-CNS.

Un sito secondario riferisce che si possono nominare fino a tre delegati, dal portale regionale, dal portale nazionale o tramite l’ASL. Prima di contare su questo limite, verificalo con la tua Regione.

Quali errori e avvertenze conviene conoscere?

Non cercare un pulsante «attiva». Se non lo trovi, è normale: accedi e imposta i consensi.

Se non lo trovi, è normale: accedi e imposta i consensi. I nomi dei menu non sono uguali ovunque. Procedura, pulsanti e servizi cambiano da Regione a Regione. Per assistenza il portale nazionale rimanda alle FAQ o al supporto della Regione o Provincia autonoma di residenza.

Procedura, pulsanti e servizi cambiano da Regione a Regione. Per assistenza il portale nazionale rimanda alle FAQ o al supporto della Regione o Provincia autonoma di residenza. Senza chip la tessera non basta. Per entrare con la tessera sanitaria serve la TS-CNS con microchip.

Per entrare con la tessera sanitaria serve la TS-CNS con microchip. I documenti oscurati restano oscurati. Quelli che nascondi sono esclusi anche dall’accesso in emergenza.

E in caso di emergenza?

Il Garante ammette l’accesso senza consenso solo in casi eccezionali: quando non puoi esprimerti e c’è un rischio grave, imminente e irreparabile. In quel caso il personale sanitario guarda prima il profilo sanitario sintetico.

Sui dettagli di quando valga questa regola le fonti divergono, e non possiamo indicarti una data o una soglia certa. Per il tuo caso rivolgiti alla Regione o al Garante Privacy.

Domande frequenti Come si attiva il fascicolo sanitario elettronico? Di solito non va attivato, perché lo creano le Regioni per ogni assistito. Basta entrare dal portale della propria Regione con SPID, CIE o tessera sanitaria con microchip e impostare i consensi al primo accesso. Alcuni siti chiamano «attivazione» proprio il primo accesso. Cosa serve per entrare nel fascicolo sanitario elettronico? Serve uno strumento di accesso tra SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) e tessera sanitaria TS-CNS. L’AUSL di Piacenza indica SPID di livello 2 o superiore, la CIE richiede il PIN della carta e la tessera deve avere il microchip abilitato. Come vedo i referti nel fascicolo sanitario elettronico? Dopo l’accesso dal portale della Regione di assistenza, i referti si consultano nell’elenco dei documenti del fascicolo. L’assistito li vede sempre, senza bisogno di dare consensi. Il consenso alla consultazione serve solo ai medici che lo curano. Come vedo chi ha consultato il mio fascicolo sanitario? Dipende dalla Regione. In Lombardia, dopo l’autenticazione e con il consenso alla consultazione dato, la sezione Privacy/Accessi FSE mostra chi ha aperto il fascicolo. Nelle altre Regioni conviene cercare una voce analoga nelle sezioni del portale dedicate a privacy e consensi. Posso gestire il fascicolo sanitario di un figlio? Sì, con la delega o gli strumenti previsti dalla Regione. In Lombardia, per un minorenne, una persona rappresentata o un maggiorenne che ha dato delega, si usa il servizio «Deleghe FSE», accedendo con SPID, CIE o TS-CNS.

Fonte: Fascicolo Sanitario Elettronico – portale nazionale: Accedi al Fascicolo · Fascicolo Sanitario Elettronico – portale nazionale: accesso e gestione dei consensi · Fascicolo Sanitario Elettronico – portale nazionale: campagna «Con te, per la tua salute» · Garante Privacy – Fascicolo sanitario elettronico · Regione Lombardia – Come puoi accedere (FSE) · Regione Lombardia – Che cos’è il Fascicolo · Fascicolo sanitario elettronico 2.0 – Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza · Perché esprimere il consenso alla consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico: una scelta che riguarda tutti – OpenSSN Servizio Sanitario Nazionale · FSE 2.0: FAQ Privacy su consenso e dati sanitari · Consensi – Support FSE – Fascicolo Sanitario Elettronico · Identità digitale: come accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione tramite SPID, CIE, CNS – Regione Lombardia · Fascicolo sanitario elettronico: cos’è e come si entra · Accedere al Fascicolo Sanitario: guida pratica 2026 · Domande frequenti – Support FSE · Fascicolo sanitario elettronico. Come funziona e cosa cambia dal 31 marzo – Notizie e aggiornamenti · Fascicolo Sanitario Elettronico: le FAQ del Garante Privacy – Healthtech360