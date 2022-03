Festa del papà, arriva la zeppola di San Giuseppe farcita al gelato

Il 19 marzo per celebrare S. Giuseppe e la festa del papà, si mangiano le famose e buonissime zeppole di San Giuseppe. In Italia la tradizione culinaria lega alcuni cibi a questa festività: a Napol il 19 marzo si preparano le zeppole di San Giuseppe, dei bignè con crema pasticcera e frutta sciroppata, ricoperti di zucchero a velo.

Non mancano dal Nord al Sud rivisitazioni e varianti con creme aromatizzate al pistacchio, nocciola e caffè. Quest’anno spunta il gusto di gelato ispirato alla zeppola di San Giuseppe. Proposta per la ricorrenza anche la variante salata, con salumi e formaggi.

Con la festa del papà sono previste anche attività di solidarietà con la vendita del dolce tipico: Antonio Guida, Executive Chef del ristorante Seta all’interno del Mandarin Oriental, a Milano, preparerà, ad esempio, Zeppole di San Giuseppe a sostegno di L’abilità onlus. I dolci saranno distribuiti il 19 marzo in piazza della Scala a Milano .

“Il dolce per eccellenza della Festa del Papà – commenta Roberto Lestani, presidente della Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateri – rimane la Zeppola di San Giuseppe classica. Negli ultimi anni non sono mancate le innovazioni. Quest’anno in particolare è sempre più frequente la proposta della zeppola farcita al gelato”.