di Redazione ZON

In sintesi. Il conduttore Filippo Bisciglia, 49 anni, ha dichiarato in un’intervista a Fanpage.it che non lascerebbe Temptation Island nemmeno per condurre un game show, che pure gli piacerebbe fare. Bisciglia conduce il reality di Canale 5 da oltre dieci anni e porta in tour teatrale lo spettacolo Prima Della Prima.

I punti chiave Filippo Bisciglia, romano di 49 anni, conduce Temptation Island da oltre dieci anni.

Filippo Bisciglia ha dichiarato a Fanpage.it che non lascerebbe Temptation Island nemmeno se gli arrivasse la proposta di condurre un game show.

Nel 2020 Temptation Island ebbe due edizioni: quella estiva fu condotta da Filippo Bisciglia, quella autunnale da Alessia Marcuzzi.

Filippo Bisciglia ha detto di non essere «insostituibile o imprescindibile» e di non avere mai temuto di essere sostituito.

Filippo Bisciglia porta in tour lo spettacolo teatrale Prima Della Prima – Il mio viaggio nei sentimenti e ha dichiarato di essere single.

Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, dice che non lascerebbe il programma nemmeno se gli arrivasse la proposta di condurre un game show. Lo ha dichiarato in un’intervista a Fanpage.it, in cui ha parlato anche del suo spettacolo teatrale in tour.

Perché Bisciglia non lascerebbe Temptation Island

Bisciglia, romano di 49 anni, conduce il reality da oltre dieci anni. Sul suo futuro in tv ha spiegato che condurre un game show gli piacerebbe, ma non a scapito del programma di Canale 5.

«Ho sempre detto che mi piacerebbe condurre un game show, ma se dovesse palesarsi questa opportunità, non mollerei mai Temptation Island. Il calore del pubblico è tutto, non lo mollerei per nulla».

Le voci sulla sostituzione con Alessia Marcuzzi nel 2020

Nel 2020 Temptation Island ebbe due edizioni: quella estiva, condotta da Filippo Bisciglia, e quella autunnale, affidata ad Alessia Marcuzzi. In quel periodo circolarono voci su un possibile cambio di conduzione valutato da Maria De Filippi.

Le indiscrezioni del 2020 non trovarono conferma e Bisciglia è rimasto alla guida delle edizioni successive. Alla domanda se abbia mai temuto di essere sostituito, ha risposto: «No. È sempre andato bene».

Il conduttore ha aggiunto di essere molto scaramantico, ma di non aver mai vissuto la possibilità di un addio come una preoccupazione concreta.

Perché Bisciglia dice di non essere insostituibile

L’intervistatore ha chiesto a Filippo Bisciglia se si senta ormai una presenza imprescindibile nell’universo televisivo di Maria De Filippi. Lui ha risposto: «Per me è un onore, sono felice».

Bisciglia ha precisato di non considerarsi una figura indispensabile: «non sono insostituibile o imprescindibile». Pur essendo il volto storico di Temptation Island, non ritiene che il programma possa esistere soltanto con lui alla conduzione.

Lo spettacolo teatrale Prima Della Prima e la vita privata

Filippo Bisciglia sta girando l’Italia con lo spettacolo teatrale Prima Della Prima – Il mio viaggio nei sentimenti. Nello show racconta se stesso, dopo anni passati ad ascoltare le storie sentimentali degli altri.

Nella stessa intervista Bisciglia ha detto di essere single. Gli è stato chiesto se dopo la fine della sua ultima relazione sia entrata nella sua vita una persona speciale, e lui ha risposto: «No, non c’è più. Sono un uomo libero».

Domande frequenti Filippo Bisciglia lascia Temptation Island per un game show? No. Filippo Bisciglia ha dichiarato a Fanpage.it che condurre un game show gli piacerebbe, ma che non mollerebbe mai Temptation Island se gli arrivasse questa opportunità. Ha spiegato che il calore del pubblico è tutto. Chi ha condotto Temptation Island nel 2020? Nel 2020 Temptation Island ebbe due edizioni. Quella estiva fu condotta da Filippo Bisciglia, quella autunnale da Alessia Marcuzzi. In quel periodo circolarono voci su un possibile cambio di conduzione valutato da Maria De Filippi, ma non trovarono conferma. Che cos’è Prima Della Prima di Filippo Bisciglia? Prima Della Prima – Il mio viaggio nei sentimenti è lo spettacolo teatrale con cui Filippo Bisciglia sta girando l’Italia. Nello show il conduttore racconta se stesso, dopo anni passati ad ascoltare le storie sentimentali degli altri. Filippo Bisciglia è single? Sì. Nell’intervista a Fanpage.it Filippo Bisciglia ha detto di essere single. Alla domanda se dopo la fine della sua ultima relazione fosse entrata nella sua vita una persona speciale, ha risposto: «No, non c’è più. Sono un uomo libero».

Fonte: Cosmopolitan · Anticipazioni TV e News