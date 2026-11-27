di Redazione ZON

In sintesi. La finale del GF VIP 9 va in onda su Canale5 lunedì 30 novembre 2026 dalle 21.45 circa, dopo La Ruota della Fortuna. Ilary Blasi conduce con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Secondo le anticipazioni, la finalista Guendalina Tavassi rivedrà il fratello Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. La finale è in streaming su Mediaset Infinity.

I punti chiave La finale del GF VIP 9 va in onda lunedì 30 novembre 2026 su Canale5.

La finale del GF VIP 9 inizia alle 21.45 circa, dopo La Ruota della Fortuna.

Ilary Blasi conduce la finale del GF VIP 9, con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio.

Secondo le anticipazioni, Guendalina Tavassi rivedrà il fratello Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia durante la finale.

La finale del GF VIP 9 si può seguire in streaming online su Mediaset Infinity.

Attenzione: spoiler. Secondo le anticipazioni, nella finale del GF VIP 9 di lunedì 30 novembre 2026 la finalista Guendalina Tavassi rivedrà il fratello Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

La sorpresa è prevista durante la serata in cui il pubblico elegge il vincitore del reality show di Canale5. Come reagirà Guendalina Tavassi sarà visibile solo in diretta, in prima serata.

Chi conduce la finale del GF VIP 9 e chi commenta in studio

La finale del GF VIP 9 è condotta da Ilary Blasi. Al suo fianco ci sono le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Il reality show è un programma Mediaset in onda su Canale5. La serata del 30 novembre 2026 è quella in cui viene scelto il vincitore.

A che ora e dove vedere la finale del GF VIP 9

La finale va in onda lunedì 30 novembre 2026 su Canale5, a partire dalle 21.45 circa. Il programma segue La Ruota della Fortuna.

Chi non può stare davanti alla tv può seguire la finale del GF VIP 9 in streaming online su Mediaset Infinity.

Domande frequenti Quando c’è la finale del GF VIP 9? La finale del GF VIP 9 va in onda lunedì 30 novembre 2026 su Canale5. È la serata in cui il pubblico elegge il vincitore del reality show. A che ora inizia la finale del GF VIP 9? La finale del GF VIP 9 inizia alle 21.45 circa di lunedì 30 novembre 2026 su Canale5. Il programma segue La Ruota della Fortuna. Dove vedere la finale del GF VIP 9 in streaming? La finale del GF VIP 9 si può seguire in streaming online su Mediaset Infinity. In televisione va in onda su Canale5 lunedì 30 novembre 2026. Chi conduce la finale del GF VIP 9? La finale del GF VIP 9 è condotta da Ilary Blasi. In studio ci sono le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Qual è la sorpresa per Guendalina Tavassi nella finale del GF VIP 9? Secondo le anticipazioni, nella finale del 30 novembre 2026 la finalista Guendalina Tavassi rivedrà il fratello Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Come reagirà sarà visibile solo in diretta, in prima serata su Canale5.

Fonte: Angolo delle Notizie