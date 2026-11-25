di Redazione ZON

In sintesi. Martedì 1° dicembre 2026 Rai 1 trasmette la seconda puntata di Una finestra vista lago, intitolata «Certe fortune» e tratta dal romanzo di Andrea Vitali. Nella trama il toro Benito scappa dalla cascina dei Piattola e il maresciallo Ernesto Maccadò deve intervenire. La fiction è ambientata a Bellamo, paese lacustre immaginario ispirato a Bellano.

I punti chiave Rai 1 trasmette la seconda puntata di Una finestra vista lago, «Certe fortune», martedì 1° dicembre 2026.

Il debutto di Una finestra vista lago è andato in onda su Rai 1 martedì 24 novembre 2026 alle 21.50.

Il toro Benito pesa milleduecento chili ed è alto 170 centimetri al garrese.

Una finestra vista lago ha quattro puntate, ciascuna divisa in due episodi, per un totale di otto episodi da circa 50 minuti.

La fiction, diretta da Marco Pontecorvo, è ambientata nel 1930 a Bellamo, paese immaginario ispirato a Bellano, sul lago di Como.

Attenzione: spoiler. Nella seconda puntata di Una finestra vista lago, in onda su Rai 1 martedì 1° dicembre 2026, il toro Benito scappa dalla cascina dei Piattola e il maresciallo Ernesto Maccadò deve intervenire.

Che cosa succede nella puntata «Certe fortune»

Benito pesa milleduecento chili ed è alto 170 centimetri al garrese. Arriva nella cascina dei Piattola e si diffonde in fretta la voce che sia un portento di virilità.

Molti curiosi si mettono a girare intorno alla stalla per vedere uno dei tori da monta più famosi del territorio. Poi Benito scappa e vaga minacciando il circondario.

Il maresciallo Maccadò è costretto a intervenire. Tartina, segretario del partito fascista locale, ne approfitta per attaccarlo: sottolinea che il maresciallo non esprime chiaramente la propria fede fascista e che non sembra preoccuparsi per Bellamo, in balia del toro scatenato.

Perché la caccia al toro mette Tartina di fronte a Morcamazza

Tartina, Cagaia e i loro accoliti organizzano una caccia serratissima all’animale. Le anticipazioni definiscono il loro gesto tutt’altro che coraggioso.

Per questo Tartina dovrà confrontarsi con Morcamazza, il temibile proprietario di Benito.

Secondo la presentazione della puntata, un episodio apparentemente banale diventa una questione di ordine pubblico e alimenta pettegolezzi, rivalità e ambizioni politiche. Al centro resta Maccadò, alle prese con una comunità di cui sta imparando abitudini, debolezze e segreti.

Che cos’è la serie e dove è ambientata

Una finestra vista lago è una fiction di Rai 1 diretta da Marco Pontecorvo e ispirata all’universo letterario di Andrea Vitali. Il debutto è andato in onda martedì 24 novembre 2026 alle 21.50.

Il cast comprende Antonio Folletto, Giulia D’Aloia, Domenico Centamore, Claudia Potenza, Vincenzo Nemolato, Dario Vergassola, Paola Minaccioni e Antonio Catania.

Le puntate sono quattro e ognuna è dedicata a un romanzo di Vitali: «Nome d’arte Doris Brilli», «Certe fortune», «Un uomo in mutande» e «La signorina Tecla Manzi». Ogni puntata è divisa in due episodi, per un totale di otto episodi da circa 50 minuti.

La storia è ambientata tra la primavera e l’autunno del 1930, in pieno ventennio fascista, a Bellamo, paese lacustre immaginario ispirato a Bellano, sul lago di Como.

Chi è il maresciallo Maccadò e chi lo circonda

Ernesto Maccadò è un giovanissimo maresciallo dei Carabinieri originario della Calabria. A Bellamo ha il suo primo incarico da comandante di stazione, insieme alla moglie Maristella, sposata da poco.

La coppia fatica a integrarsi in una comunità chiusa e diffidente. Il brigadiere siciliano Letterio Misfatti guida Ernesto alla scoperta dei segreti del paese, mentre la moglie di Letterio, Agata, diventa amica e sostegno di Maristella.

Il piccolo Vinicio, un vivace orfanello, conquista i Maccadò, che desiderano un figlio. Tartina, invece, mal sopporta i modi schietti e apolitici del maresciallo e fa di tutto per spingerlo a chiedere il trasferimento.

Domande frequenti Quando va in onda la seconda puntata di Una finestra vista lago? La seconda puntata di Una finestra vista lago, intitolata «Certe fortune», va in onda su Rai 1 martedì 1° dicembre 2026. Arriva una settimana dopo il debutto, andato in onda martedì 24 novembre 2026 alle 21.50. Che cosa succede nella puntata «Certe fortune» di Una finestra vista lago? Il toro Benito scappa dalla cascina dei Piattola e vaga minacciando il circondario, così il maresciallo Ernesto Maccadò è costretto a intervenire. Tartina, segretario del partito fascista locale, ne approfitta per attaccare il maresciallo, e dovrà poi confrontarsi con Morcamazza, il proprietario del toro. Quante puntate ha Una finestra vista lago? Una finestra vista lago ha quattro puntate, ognuna dedicata a un romanzo di Andrea Vitali: «Nome d’arte Doris Brilli», «Certe fortune», «Un uomo in mutande» e «La signorina Tecla Manzi». Ogni puntata è divisa in due episodi, per un totale di otto episodi da circa 50 minuti. Dove è ambientata Una finestra vista lago? Una finestra vista lago è ambientata a Bellamo, un paese lacustre immaginario ispirato a Bellano, sul lago di Como. La storia si svolge tra la primavera e l’autunno del 1930, in pieno ventennio fascista. Chi è il maresciallo Maccadò di Una finestra vista lago? Ernesto Maccadò è un giovanissimo maresciallo dei Carabinieri originario della Calabria. A Bellamo ha il suo primo incarico da comandante di stazione, insieme alla moglie Maristella, sposata da poco.

Fonte: Davide Maggio · Il Mattino · ComingSoon.it