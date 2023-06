Fisciano, incidente multiplo sullo svincolo dell’autostrada

di Antonio Jr. Orrico

Un’auto, a Fisciano, si è schiantata sulla fila in coda mentre era in corsia di sorpasso. L’incidente è avvenuto 30 metri dopo l’uscita

Un nuovo parapiglia avvenuto all’interno di una delle strade più trafficate del Sud. Sul raccordo tra Salerno e Avellino, infatti, giusto 30 metri dopo l’uscita di Fisciano, un’auto ha causato un tamponamento multiplo sull’autostrada, con un veicolo che ha portato gli altri ad un massiccio incidente. L’auto stava viaggiando sulla corsia di sorpasso, nel tentativo di sopravanzare la sopraggiunta coda, in direzione Salerno.

Pur di evitare il traffico vicino Fisciano che gli si è posto davanti, l’auto ha cominciato a sorpassare ad enorme velocità, non riuscendo poi a frenare il veicolo. Il risultato è stato uno schianto in coda, che ha prodotto un tamponamento a catena. Il conducente dell’auto che ha causato l’incidente è stato poi trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato condotto in prognosi riservata. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Nola.

Solo questa mattina, a Salerno, si era verificato un incidente analogo. Infatti, intorno alle 3.30 di questa mattina, in via Generale Clark, nei pressi della rotatoria del Novotel, un’altra auto si era schiantata, causando il ricovero immediato del conducente all’ospedale Ruggi di Salerno. Sul posto è intervenuto il personale sanitario della Croce Bianca di Salerno, che ha provveduto a trasportare il ferito al vicino nosocomio. Sul luogo dell’accaduto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica del sinistro.

Fortunatamente, sembra non esserci stato nulla di serio per quanto riguarda l’incidente.