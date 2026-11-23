di Redazione ZON

In sintesi. Nell’estate del 2026 il gruppo della paleontologa Emily Lindsey, delle La Brea Tar Pits di Los Angeles, ha recuperato circa 300 fossili in una pozza di catrame a Pampa La Brea, a Talara, nella regione di Piura, nel nord-ovest del Perù. I reperti risalgono a un periodo tra 17.000 e 14.000 anni fa.

I punti chiave La campagna di scavo dell’estate 2026 a Pampa La Brea, a Talara (regione di Piura, Perù), ha recuperato circa 300 fossili.

I fossili di Pampa La Brea risalgono a un periodo tra 17.000 e 14.000 anni fa.

Tra i reperti ci sono il bacino e la mandibola di un grande bradipo terricolo e il femore di un enocione (Aenocyon dirus).

Il deposito di Pampa La Brea potrebbe contenere ancora decine di migliaia di ossa.

I fossili recuperati nel 2026 restano in Perù e saranno studiati e preparati presso l’Università Nazionale di Piura.

Una campagna di scavo condotta nell’estate del 2026 ha recuperato circa 300 fossili in una pozza di catrame a Talara, nella regione di Piura, nel nord-ovest del Perù. I reperti risalgono a un periodo tra 17.000 e 14.000 anni fa.

Che cosa hanno trovato i paleontologi a Pampa La Brea

Il sito di Pampa La Brea è stato scavato nell’estate del 2026 dal gruppo della paleontologa Emily Lindsey, delle La Brea Tar Pits di Los Angeles, insieme all’Istituto di Paleontologia dell’Università Nazionale di Piura. I fossili appartengono al Pleistocene superiore, il periodo compreso tra 126.000 e 12.000 anni fa.

Tra i circa 300 reperti recuperati ci sono:

il bacino e la mandibola di un grande bradipo terricolo;

il femore di un enocione (Aenocyon dirus), un canide simile al lupo del Pleistocene americano;

ossa di uccelli e rettili;

resti di roditori e pipistrelli;

vertebre di un serpente arboricolo.

I bradipi terricoli appartengono a un gruppo di specie tipiche del Pleistocene sudamericano, estinte attorno a 15.000 anni fa. Il deposito di Pampa La Brea potrebbe contenere ancora decine di migliaia di ossa.

Come una pozza di catrame intrappolava gli animali

Una pozza di catrame si forma quando le componenti più leggere del petrolio evaporano e lasciano in superficie accumuli viscosi di bitume. Gli animali che si avvicinavano potevano rimanere intrappolati.

I predatori, attirati dalle prede già immobilizzate, rischiavano a loro volta di finire nella trappola. Lo stesso meccanismo è noto per le pozze di La Brea a Los Angeles.

A Talara il risultato si vede nei numeri degli scavi degli anni Cinquanta: quasi l’80% dei fossili di mammiferi recuperati apparteneva a otto specie di carnivori. Tra questi c’erano felini dai denti a sciabola, grandi giaguari, puma ed enocioni.

Il deserto costiero del Perù era una zona di paludi e foreste

Anfibi, insetti, roditori e numerose specie di uccelli acquatici indicano che circa 15.000 anni fa la costa peruviana, oggi arida, aveva un ambiente più fresco e umido. Il paesaggio comprendeva zone paludose e foreste.

Quando il clima cambiò, molte specie scomparvero dalla regione oppure si spostarono altrove. Tra le 21 specie di uccelli identificate nei fossili, solo due vivono ancora oggi nella zona.

Dagli scavi canadesi degli anni Cinquanta al ritorno nel 2025

Pampa La Brea era già stato esplorato negli anni Cinquanta da una spedizione di paleontologi canadesi. In quella occasione furono recuperate oltre 28.000 ossa, e circa 4 tonnellate di materiale vennero trasferite al Royal Ontario Museum di Toronto. Una parte consistente dei reperti rimase sul posto.

Nel 2025 Emily Lindsey è tornata a Talara per esaminare i resti degli scavi precedenti. In quell’occasione ha individuato un’ulteriore concentrazione di fossili inglobati nel bitume, da cui è partita la campagna del 2026.

I nuovi reperti restano in Perù, a Piura

A differenza di quanto avvenne con le prime spedizioni, i ricercatori hanno deciso di conservare in Perù i fossili recuperati nel 2026. Saranno studiati e preparati presso l’Università Nazionale di Piura.

L’obiettivo è ampliare le collezioni scientifiche locali e rendere il materiale accessibile agli studiosi peruviani.

Domande frequenti Dove si trova Pampa La Brea? Pampa La Brea si trova a Talara, nella regione di Piura, nel nord-ovest del Perù. È una pozza di catrame già esplorata negli anni Cinquanta da una spedizione di paleontologi canadesi. Che cosa hanno trovato a Pampa La Brea nel 2026? Gli scavi dell’estate 2026 hanno recuperato circa 300 fossili. Tra questi ci sono il bacino e la mandibola di un grande bradipo terricolo, il femore di un enocione, ossa di uccelli e rettili, resti di roditori e pipistrelli e vertebre di un serpente arboricolo. Quanti anni hanno i fossili trovati in Perù? I fossili di Pampa La Brea risalgono a un periodo tra 17.000 e 14.000 anni fa. Appartengono al Pleistocene superiore, il periodo compreso tra 126.000 e 12.000 anni fa. Come fa una pozza di catrame a intrappolare gli animali? Una pozza di catrame si forma quando le componenti più leggere del petrolio evaporano e lasciano in superficie accumuli viscosi di bitume. Gli animali che si avvicinavano potevano rimanere intrappolati, e anche i predatori attirati dalle prede immobilizzate rischiavano di finire nella trappola. Dove saranno conservati i fossili di Pampa La Brea? I fossili recuperati nel 2026 restano in Perù. Saranno studiati e preparati presso l’Università Nazionale di Piura, con l’obiettivo di ampliare le collezioni scientifiche locali e di renderli accessibili agli studiosi peruviani.

Foto: AnthonyDeza007 (CC BY)

Fonte: Geopop