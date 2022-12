Frasi Capodanno: ecco tutte quelle che (forse) non conosci

Il 2022 sta, ormai, per volgere al termine. Durante questi giorni di transizione, intrisi di una dolce malinconia, la redazione di Zon.it ha pensato di raccogliere tutte le frasi sul Capodanno più belle di sempre! Siete pronti a scoprile?

Frasi Capodanno

Il capodanno è il compleanno di tutti.

(Charles Lamb)

Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore.

(Benjamin Franklin)

Apriremo il libro. Le sue pagine sono bianche. Le riempiremo con le nostre parole. Il libro si chiama “Opportunità” e il suo primo capitolo è “Capodanno”.

(Edith Lovejoy Pierce)

Il primo gennaio ogni uomo si appresti ancora una volta, con la faccia in avanti, e si interessi delle cose che sono e che devono essere, e non delle cose che furono e che sono passate.

(Henry Ward Beecher)

Scrivi sul tuo cuore che ogni giorno è il giorno più bello dell’anno.

(Ralph Waldo Emerson)

Gennaio è il mio mese preferito, quando la luce è più chiara, meno colorata. E mi piace la sensazione degli inizi.

(Anne Truitt)

La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e dura solamente un istante.

(Mark Twain)

Il mese di gennaio è quello in cui si fanno gli auguri ai propri amici. Gli altri mesi sono quelli in cui gli auguri non si realizzano.

(Georg Christoph Lichtenberg)

Non capirò mai perché tutti mettono così tanta enfasi sul primo gennaio. Ci sono altri trecentosessantaquattro giorni dell’anno in cui puoi fare un cambiamento.

(Elizabeth Eulberg)