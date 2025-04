Giffoni, trovato con arma clandestina: arrestato

di Redazione ZON

Il 31 marzo u.s., a Giffoni Valle Piana (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto, per “detenzione illegale di arma clandestina”, di un uomo che, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, a seguito della perquisizione sarebbe stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica cal. 38, con matricola abrasa.