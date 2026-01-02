di Pasquale Corvino

Un gesto semplice ma carico di significato ha trasformato una giornata qualunque in un momento speciale per i piccoli pazienti dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Grazie all’iniziativa “Il Giocattolo Sospeso”, promossa dall’Unione Italiana Forense – Sezione Distrettuale di Salerno, in collaborazione con i Lions Club e Leo Club Salerno Host, numerosi bambini ricoverati nei reparti pediatrici hanno ricevuto giochi e doni pensati per regalare sorrisi e leggerezza.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di solidarietà e attenzione verso l’infanzia fragile, con l’obiettivo di rendere meno difficile il periodo della degenza ospedaliera, offrendo momenti di gioia e spensieratezza attraverso il gioco.

Il Giocattolo Sospeso al Ruggi di Salerno

I giocattoli sono stati raccolti grazie alla generosità delle famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria bilingue “Infanzia Serena”, che hanno aderito con entusiasmo al progetto, dimostrando una grande sensibilità verso i bambini meno fortunati.

La consegna dei giochi è avvenuta alla presenza di rappresentanti delle istituzioni forensi, associative e sanitarie, a testimonianza della sinergia tra mondo professionale, associazionismo e sanità pubblica.

I protagonisti dell’iniziativa solidale

Hanno partecipato alla consegna l’avvocato penalista Luca Monaco, Presidente della Sezione di Salerno dell’Unione Italiana Forense e Past Presidente del Lions Club Salerno Host, insieme alla Tesoriera UIF Salerno, avv. Giovanna Sica, e alla componente del Direttivo Giovanna Consolmagno.

Presenti anche il dott. Roberto Della Casa, Presidente della Zona 15 del Distretto Lions 108Ya, e il dott. Fernando De Angelis, Tesoriere del Lions Club Salerno Host, delegato dalla Presidente Antonietta Salzano. Ad accogliere i doni, il primario del reparto di Pediatria, la dottoressa Carla Mauro, che ha espresso apprezzamento per l’attenzione dimostrata verso i piccoli degenti.

Un sorriso che diventa cura

Il progetto “Il Giocattolo Sospeso” conferma come il gioco possa rappresentare uno strumento prezioso di conforto emotivo per i bambini ricoverati, contribuendo a rendere più umana l’esperienza ospedaliera.

Un’iniziativa che ribadisce il valore della solidarietà concreta e del lavoro di rete tra associazioni, professionisti e comunità educative, con l’obiettivo comune di prendersi cura dei più piccoli, non solo dal punto di vista clinico, ma anche umano.