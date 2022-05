Giornata mondiale della libertà di stampa: ecco la frasi più famose

Oggi, martedì 3 maggio 2022, si celebra la Giornata Mondiale della libertà di stampa. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

Giornata mondiale della Libertà di Stampa: la storia

La Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, istituita il 3 maggio del 1993 dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha l’obiettivo di tutelare la libertà di espressione e di opinione nel mondo della comunicazione. Inoltre, un fondamentale punto di partenza è ciò che viene esplicitato nell’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948:

“Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, riceve e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere“.

Giornata Mondiale della Libertà di Stampa: la Dichiarazione Windhoek

Molto importante, nell’affermazione di tali diritti, è anche la Dichiarazione Windhoek. Questo documento, nello specifico, è una vera e propria attestazione dei principi di libertà di stampa messi insieme da alcuni giornalisti africani.

Giornata Mondiale della Libertà di Stampa: i premi

L’UNESCO ricorda questa giornata importantissima conferendo il premio UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize a individui, organizzazioni o istituzioni che hanno fornito un evidente contributo alla difesa e al supporto della libertà di stampa. Il premio, istituito nel 1997, è assegnato da una giuria indipendente di 14 giornalisti professionisti.

Le frasi più famose sulla libertà di stampa

“Solo una stampa libera e non soggetta a limitazioni può efficacemente denunciare gli inganni da parte del governo.”

HUGO LAFAYETTE BLACK

“La libertà d’espressione è alla base dei diritti umani, è la radice della natura umana e la madre della verità. Sopprimere la libertà di parola significa insultare i diritti umani, soffocare la natura dell’uomo e reprimere la verità.”

LIU XIAOBO

“Io non sono donna né uomo. Sono giornalista. Per raccontare di cosa sia la libertà. Dove sia iniziata. E finita. I più condivideranno con me lo stesso vizio: quello per la libertà di espressione. FEDERICA FERRETTI

“È una disgrazia che la necessità abbia indotto gli uomini ad accordare le maggiori concessioni a questo motore formidabile, per poter ottenere la libertà, che può essere ottenuta con mezzi meno importanti in vista, perché la stampa, come il fuoco, è un ottimo servitore, ma un terribile padrone”. JAMES FENIMORE COOPER

“Quando la verità non è libera, la verità non è vera”.

JACQUES PREVERT