di Redazione ZON

In sintesi. Grand Theft Auto VI: The Album, la raccolta musicale legata al videogioco Grand Theft Auto VI, riunisce Dua Lipa, Travis Scott, SZA, Jennie delle Blackpink, Morgan Wallen e Keith Richards. Secondo la descrizione di ZON.it del 25 novembre 2026, i brani spaziano da hip hop, pop e musica latina a country e blues.

I punti chiave I Justice con Michael McDonald aprono Grand Theft Auto VI: The Album con il brano Starting from Zero.

Travis Scott firma Rhyno, un brano prodotto da Guy-Manuel de Homem-Christo dei Daft Punk.

Keith Richards porta una versione fedele di Bright Lights, Big City, classico del blues di Chicago di Jimmy Reed.

Morgan Wallen rappresenta il country con il brano Last Thing You Need.

La scena ispanofona è rappresentata da due brani: Suzuki dei Fuerza Regida e Largate di Helado Negro e Kali Uchis.

Grand Theft Auto VI: The Album, la raccolta musicale legata al videogioco Grand Theft Auto VI, mette insieme Dua Lipa, Travis Scott, SZA, Jennie delle Blackpink, Morgan Wallen e Keith Richards.

In Grand Theft Auto VI nessuno usa lo streaming in auto. I criminali ascoltano le stazioni radio del gioco e cambiano frequenza finché non trovano la canzone giusta. La raccolta sembra ispirarsi a questa abitudine e copre uno spettro FM così ampio da comprendere perfino una stazione di smooth jazz.

L’apertura con i Justice guarda ai polizieschi alla Miami Vice

Il disco si apre con Starting from Zero, firmata dai Justice insieme a Michael McDonald. I Justice hanno composto la colonna sonora di Grand Theft Auto VI. Il brano richiama l’epoca in cui le hit nascevano dalle colonne sonore dei polizieschi come Miami Vice.

Overtown Lights nasce dalla collaborazione tra il bassista Stanley Clarke, Robert Glasper e il batterista Yussef Dayes. Il pezzo evoca una corsa in auto a tarda notte, tra strade bagnate dalla pioggia e fari accesi.

Flower in a Hurricane mette insieme Justice, SZA, King Gizzard e Tame Impala. Go Easy, di Dua Lipa, è un brano adatto a una scena d’allenamento in palestra montata come in un film.

Il presente della raccolta è hip hop, con Travis Scott, Kodak Black e Young Thug

Nella raccolta di Grand Theft Auto VI l’hip hop contemporaneo ha molto spazio. That’s It riunisce Yung Lean, Future e il produttore Metro Boomin, e arriva subito dopo il brano dei Justice con Michael McDonald. Rullanti sincopati, bassi pesanti e testi carichi d’ansia portano l’ascolto dagli anni Ottanta al 2026.

Rhyno, di Travis Scott, è prodotta da Guy-Manuel de Homem-Christo dei Daft Punk. Let’s Rock è firmata da Kodak Black e Don Toliver. Nella tracklist compaiono anche Playboi Carti, Cardi B e Young Thug.

La scena ispanofona è rappresentata da due brani. Suzuki dei Fuerza Regida, star messicana, è uno dei pezzi più potenti. Largate unisce Helado Negro e Kali Uchis in una canzone su una rottura sentimentale, con chitarre arpeggiate.

Il nome più inatteso, a giudizio della redazione, è Keith Richards

Tra tanti artisti di oggi, Keith Richards porta un classico del blues di Chicago. La sua è una versione fedele di Bright Lights, Big City di Jimmy Reed.

Il country è affidato a Morgan Wallen, star di Nashville, con Last Thing You Need. Il brano ha un riff di chitarra zuccheroso e si colloca a metà strada tra l’epoca di Urban Cowboy e il presente.

Jesse Johnson dei Time firma con il produttore Dam-Funk Stone Kold Krazy Luuv, una slow jam costruita su synth, riff taglienti e una linea di basso corposa.

Il pop della raccolta va da Jennie a Camila Cabello

Jennie delle Blackpink canta su Power Trip, costruita su synth robotici. Zara Larsson omaggia i connazionali Ace of Base con Fast Emotion.

Camila Cabello cerca un punto d’incontro tra i suoni di C, xoxo e quelli di Havana.

Domande frequenti Quali artisti ci sono in Grand Theft Auto VI: The Album? Nella raccolta compaiono Dua Lipa, Travis Scott, SZA, Jennie delle Blackpink, Morgan Wallen e Keith Richards. Nella tracklist ci sono anche Playboi Carti, Cardi B, Young Thug, Kodak Black, Don Toliver, Camila Cabello e Zara Larsson. Chi apre Grand Theft Auto VI: The Album? Il disco si apre con Starting from Zero, firmata dai Justice insieme a Michael McDonald. I Justice hanno composto anche la colonna sonora di Grand Theft Auto VI. Il brano richiama l’epoca in cui le hit nascevano dalle colonne sonore dei polizieschi come Miami Vice. Che generi musicali ci sono in Grand Theft Auto VI: The Album? La raccolta comprende hip hop, pop, musica latina, country e blues. Copre uno spettro FM così ampio da includere perfino una stazione di smooth jazz. L’idea nasce dalle stazioni radio del gioco. Quale brano porta Keith Richards in Grand Theft Auto VI: The Album? Keith Richards porta Bright Lights, Big City, un classico del blues di Chicago di Jimmy Reed. La sua è una versione fedele all’originale. Per la redazione di ZON.it è il nome più inatteso della raccolta. Chi ha prodotto Rhyno di Travis Scott? Rhyno, il brano di Travis Scott in Grand Theft Auto VI: The Album, è prodotto da Guy-Manuel de Homem-Christo dei Daft Punk.