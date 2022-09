Grande Fratello: svelato il cast della nuova edizione

Il grande fratello riparte a breve e con lui ecco lo spoiler su i concorrenti di questa nuova edizione in partenza. Il blog di Davide Maggio ha svelato in anteprima il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Fino ad oggi il conduttore Alfonso Signorini aveva annunciato solo tre nomi: Giovanni Ciacci, Pamela Prati, Wilma Goich. Gli altri concorrenti verranno, poi, presentati ufficialmente nel corso della prima puntata in onda su Canale 5 lunedì 19 settembre. A quanto pare entreranno nella Casa più conosciuta d’Italia: l’ex schermitrice Antonella Fiordelisi, l’ex pallanuotista Amaurys Perez, Gegia, Charlie Gnocchi, fratello di Gene, Antonino Spinalbese (ex fidanzato di Belen), Ginevra Lamborghini (sorella della più nota Elettra Lamborghini), Carolina Marconi.

Tutto il nuovo cast svelato

Al Grande Fratello Vip, secondo le rivelazioni, dovrebbero esserci anche: Marco Bellavia, George Ciupilan, Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Daniele Del Moro, Edoardo Donnamaria, Elenoire Ferruzzi, Sara Manfuso, Nikita Pelizon, Cristina Quaranta, Attilio Romita, Luca Salatino.