Grande Fratello Vip, cosa è successo nella puntata di ieri

Grande Fratello Vip, durante la prima puntata della nuova stagione del famoso reality show di Canale 5, andata in onda ieri sera lunedì 19 settembre 2022, Alfonso Signorini ha introdotto i primi Vip che soggiorneranno all’interno della celebre e lussuosa casa di Cinecittà per i prossimi mesi, proponendo a due concorrenti un gesto di buon auspicio piuttosto singolare: vediamo insieme cosa è successo.

Le novità di quest’anno

La settima edizione del Grande Fratello Vip ha debuttato poche ore fa ed è già un successo: ingredienti vincenti scelti da Alfonso Signorini sono sicuramente mesi di preparazione e tante sorprese! A presenziare in studio come opinioniste quest’anno sono Sonia Bruganelli e Orietta Berti, mentre la bellissima Giulia Salemi, proveniente dal mondo social, porta una ventata di freschezza.

Gli eventi principali della prima puntata

Signorini, dopo aver presentato i primi protagonisti di questa nuova edizione del GF Vip, ha assegnato a tre di loro un importantissimo compito. Il conduttore ha difatti riunito in confessionale Pamela Prati, Elenoire Ferruzzi e Patrizia Rossetti, per chiedere loro di fare il nome di un uomo e di una donna della Casa. L’intento era quello di far replicare il bacio sensuale e romantico avvenuto in piscina, nelle prime puntate della quinta edizione del GF Vip, tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, nella speranza che questo porti fortuna come il precedente.

In confessionale le tre gieffine chiamate a decidere, dopo essersi trovate in un primo momento in difficoltà, hanno proposto Sara Mancuso (scelta mossa dal fatto che lei è sposata e ciò potrebbe rendere la cosa più intrigante) e Attilio Romita. Con l’approvazione del presentatore, una volta rientrate in salotto le tre concorrenti hanno comunicato ai due coinquilini la loro sorte. Sara e Attilio si sono tuffati in piscina ma la Mancuso, inizialmente impacciata nello svolgimento del compito assegnatole, si è lasciata andare solo dopo più esortazioni dei colleghi.

Nella notte poi, i “Vipponi” hanno iniziato a fare conoscenza, pronti a immergersi in un’avventura unica sia da un punto di vista personale che professionale.