di Redazione ZON

In sintesi. Nella semifinale del Grande Fratello VIP, andata in onda su Canale 5 lunedì 23 novembre 2026, il pubblico ha eliminato Alessandro Varsi e Piera Meloni. Federica Morello ha vinto il televoto flash contro Alessandro Roncaccia con il 60,77% ed è la quarta finalista, dopo Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi.

I punti chiave Il Grande Fratello VIP ha eliminato Alessandro Varsi e Piera Meloni nella semifinale di lunedì 23 novembre 2026 su Canale 5.

Federica Morello ha vinto il televoto flash contro Alessandro Roncaccia con il 60,77% delle preferenze ed è la quarta finalista.

I quattro finalisti del Grande Fratello VIP sono Marina La Rosa, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi e Federica Morello.

Ilary Blasi ha condotto la ventesima puntata, con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio.

Alessandra Mussolini, vincitrice dell’edizione precedente, è tornata in studio con dei regali per i concorrenti.

Nella semifinale del Grande Fratello VIP, andata in onda lunedì 23 novembre 2026 su Canale 5, sono stati eliminati Alessandro Varsi e Piera Meloni. Federica Morello è la quarta finalista.

La ventesima puntata è stata condotta da Ilary Blasi, con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio.

Chi è stato eliminato nella semifinale del 23 novembre 2026

Il primo verdetto ha riguardato Alessandro Varsi, Piera Meloni e Federica Morello. Il pubblico ha scelto di eliminare Alessandro Varsi.

Il secondo verdetto è arrivato con un televoto flash tra Federica Morello, Piera Meloni e Andreas Müller. Per primo si è salvato Andreas Müller. Nel ballottaggio finale tra Federica Morello e Piera Meloni, il pubblico ha eliminato Piera Meloni.

Televoto Concorrenti coinvolti Esito Eliminazione Alessandro Varsi, Piera Meloni, Federica Morello Eliminato Alessandro Varsi Televoto flash di eliminazione Federica Morello, Piera Meloni, Andreas Müller Eliminata Piera Meloni Televoto flash per il quarto finalista Alessandro Roncaccia, Federica Morello Vince Federica Morello con il 60,77%

Come Federica Morello è diventata la quarta finalista

Alessandro Roncaccia era l’unico concorrente rimasto fuori dal televoto flash di eliminazione. Ilary Blasi gli ha chiesto di scegliere il rivale per l’ultimo posto in finale, tra Andreas Müller e Federica Morello.

Alessandro Roncaccia ha scelto Federica Morello: «lo vedo un duello più alla pari, poi magari mi sbaglio». Ilary Blasi ha poi annunciato che Federica Morello ha vinto con il 60,77% delle preferenze.

Con questo verdetto i finalisti sono quattro: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi e Federica Morello.

Federica Morello era anche la concorrente più votata nelle ultime nomination. L’hanno nominata Marina La Rosa, Alessandro Roncaccia, Piera Meloni e Andreas Müller. Marina La Rosa ha motivato così: «non c’è alcuna simpatia dall’inizio di questo gioco».

Il ritorno di Alessandra Mussolini e gli altri momenti della serata

Alessandra Mussolini, vincitrice dell’edizione precedente, è entrata in studio portando dei regali ai concorrenti. Ha poi punzecchiato le tre finaliste già proclamate, Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi, chiamandole «le tre quaglie».

Ilary Blasi ha chiamato in studio anche Andreas Müller e Marina La Rosa, dopo le tensioni nate tra i due durante la settimana. Il confronto ha coinvolto anche le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

In studio è arrivata anche Valeria Marini, che ha cantato il suo brano «Divina».

Domande frequenti Chi è stato eliminato dal Grande Fratello VIP il 23 novembre 2026? Nella semifinale del 23 novembre 2026 sono stati eliminati Alessandro Varsi e Piera Meloni. Alessandro Varsi è uscito nel primo verdetto, Piera Meloni nel ballottaggio finale contro Federica Morello. Chi sono i finalisti del Grande Fratello VIP? I finalisti del Grande Fratello VIP sono quattro: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi e Federica Morello. Federica Morello è l’ultima ad aver conquistato un posto, nella semifinale del 23 novembre 2026. Con quale percentuale Federica Morello è diventata la quarta finalista? Federica Morello ha vinto il televoto flash contro Alessandro Roncaccia con il 60,77% delle preferenze. Ilary Blasi ha annunciato il risultato in studio su Canale 5. Chi ha condotto la semifinale del Grande Fratello VIP del 23 novembre? La ventesima puntata, in onda su Canale 5 lunedì 23 novembre 2026, è stata condotta da Ilary Blasi. In studio c’erano le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Perché Alessandra Mussolini era in studio al Grande Fratello VIP? Alessandra Mussolini, vincitrice dell’edizione precedente, è entrata in studio portando dei regali ai concorrenti. Ha poi chiamato «le tre quaglie» le finaliste già proclamate: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi.

Fonte: Grande Fratello · Super Guida TV · Super Guida TV · Super Guida TV · Super Guida TV