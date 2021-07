Green Pass per eventi, Governo valuta soluzione “alla francese”

Il Governo italiano ha dichiarato di voler attivare il Green Pass per accedere a ristoranti e eventi. La soluzione è già attiva in Francia

Il Governo italiano appoggia la soluzione intrapresa da Macron relativamente all’obbligo vaccinale e al green pass per accedere a bar, ristoranti, cinema, aerei e tutti gli altri luoghi ed eventi. In questo modo, garantisce una ripresa graduale della vita sociale che sembra essere un ricordo lontano.

La presa in carico dell’ipotesi dell’obbligo vaccinale stia provocando divisioni tra i partiti italiani. Anche all’interno della maggioranza stessa. Ma l’idea di una soluzione “drastica” e “anticostituzionale“, come la definirebbe qualcuno, sembra essere l’unico modo per scongiurare la nuova ondata di contagi. La nuova variante Delta ha infatti messo sull’attenti virologi e infettivologi. Questi appoggiano la soluzione del Green Pass alla francese e consigliano di rivedere il concetto di libertà di scelta in merito alla questione vaccino. Questa soluzione potrà finalmente garantire il ritorno alla socialità così come (non) la ricordiamo. Per questo, si è registrato un aumento considerevole delle prenotazioni per il vaccino anti-Covid in Francia. Inoltre, c’è un’Italia sempre più favorevole a questo tipo di soluzione.

Le posizioni del commissario Francesco Paolo Figliuolo e del sottosegretario Pierpaolo Sileri sono dichiaratamente aperte ad adottare la soluzione del Green Pass. Inoltre, essi sembrano anche rispondere ad un’altra emergenza sorta in seguito alla pandemia, quella economica. Con il Green Pass infatti, si eviterebbe un ulteriore ingresso in Zona Gialla da parte delle Regioni. Così ci sarebbe la ripresa lenta ma sicura delle normali attività ricreative e di intrattenimento. Ad appoggiare questa linea sono soprattutto una gran parte dei parlamentari del PD.

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, preme per “un obbligo vaccinale al personale sanitario e scolastico“. A fare da contrappeso, però, sono i dubbi del Movimento 5 Stelle, che restano amletici. Anche le parole di Giorgia Meloni, che reputa “anticostituzionale” e “raggelante” l’idea del Green Pass come “lasciapassare”, non sono rassicuranti.