di Marisa Fava

GRUPPO STRATEGO SOCIETÀ BENEFIT PUBBLICA LA SUA PRIMA RELAZIONE DI IMPATTO. Oltre 12mila beneficiari coinvolti attraverso iniziative in presenza ad alto valore sociale, più di 400mila utenti raggiunti dalle campagne digitali e numerose attività di promozione dei principi ESG rivolte a imprese, studenti, ricercatori, studi professionali e organizzazioni non profit su tutto il territorio nazionale.

Il Gruppo Stratego, dopo aver formalizzato il proprio impegno a favore di giovani, terzo settore e ambiente con l’assunzione dello status di società benefit, presenta la sua prima Relazione di Impatto, corredata dal B Impact Assessment (BIA).

La Relazione restituisce il quadro di un 2025 orientato alla centralità delle persone, delle comunità e dei territori, con particolare attenzione alle aree interne, ai giovani, al capitale umano e al mondo delle professioni.

Un impatto misurabile su scala nazionale

Attivo nei settori del marketing e della comunicazione, dell’editoria, della formazione e del media training, il Gruppo opera su scala nazionale, con partner e clienti dal Trentino alla Sicilia. Nel corso del 2025, questa presenza si è tradotta in un impatto concreto e misurabile, frutto della visione del CEO Antonio Vitolo, dei soci Edoardo Gisolfi, Giuseppe Alviggi e Antonio Del Vecchio, della senior partner Isabella Fusillo e dell’intero team.

Sul fronte ESG, Stratego ha consolidato la collaborazione con l’Osservatorio ESG-Ability della Sapienza Università di Roma, promuovendo l’evento nazionale “ESG tra Pubblico e Privato” presso Palazzo della Valle a Roma, dove ha ricevuto una menzione speciale per l’impegno nella sostenibilità.

Editoria, ambiente e comunicazione

Tra gli asset distintivi si conferma Stratego Edizioni, rafforzata nel 2025 dalla direzione di Marco Frittella, già giornalista RAI e direttore di Rai Libri, e dalla nuova sede di Roma.

Make Different Magazine, promosso dalla Fondazione Bardascino e distribuito a livello nazionale, si afferma come progetto editoriale dedicato alla cultura ambientale, all’economia circolare e alle eccellenze green, con un approccio crossmediale che integra contenuti editoriali, podcast ed eventi. Nei primi quattro numeri ha coinvolto istituzioni di primo piano, tra cui ministri e sindaci di diversi Comuni tra Campania e Lazio.

A completare l’offerta editoriale, i quaderni scientifici realizzati per la Fondazione Saccone, sotto la supervisione del docente dell’Università degli Studi di Salerno Alfonso Amendola, delegato del Rettore per la Radio-televisione d’Ateneo.

«Trasformando i nostri valori in impegni statutari, abbiamo reso il nostro impatto positivo concreto e misurabile – sottolinea Antonio Vitolo – formalizzando giuridicamente un DNA aziendale già orientato al beneficio comune. Il cuore della mission benefit riguarda una delle principali sfide del Mezzogiorno, ovvero la valorizzazione del capitale umano, in un contesto segnato da spopolamento e dispersione giovanile. Nel 2025 abbiamo risposto con iniziative strutturate e continuative, con particolare attenzione a territori come Campania e Calabria».

Giovani, lavoro e formazione al centro

Tra le iniziative più significative figura la VI edizione della BMFL – Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, realizzata con il Giffoni Film Festival, che ha fatto tappa a Napoli, Caserta e Benevento, concludendosi a Giffoni Valle Piana. L’iniziativa ha registrato 3.500 partecipanti, 23 espositori, oltre 100 imprese coinvolte, 17 realtà premiate e circa 200mila utenti raggiunti online.

Confermata per il quinto anno anche la partnership con la Next Gen Summer School della Fondazione Saccone, con una borsa di studio a copertura totale e un tasso medio annuo di placement superiore al 90%.

L’impegno nell’education e nelle professioni

Stratego conferma il proprio impegno concreto nel campo dell’education, contribuendo alla formazione delle nuove generazioni di professionisti attraverso iniziative strutturate e ad alto valore formativo.

In particolare, nell’ambito del Progetto Giovani Talenti, realizzato in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e con Il Sole 24 Ore, la società ha promosso un ciclo di lezioni dedicate al tema del marketing e comunicazione delle professioni.

A questo si affiancano ulteriori attività formative rivolte al mondo legale, tra cui una lezione dedicata all’importanza della relazione con i media per gli avvocati nell’ambito di un corso organizzato con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

Si tratta di iniziative che si inseriscono in un percorso volto a rafforzare competenze trasversali sempre più centrali per l’evoluzione delle professioni, favorendo una maggiore consapevolezza del ruolo della comunicazione e del posizionamento nel mercato.

Partnership sociali e accesso all’istruzione di eccellenza

L’impegno di Stratego si estende anche al sostegno di iniziative ad alto impatto sociale in ambito educativo, attraverso collaborazioni con organizzazioni del terzo settore.

In questo contesto, Stratego ha contribuito allo sviluppo di progettualità con il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico ONLUS e con la Commissione Nazionale Italiana UWC, finalizzate alla promozione di borse di studio destinate a studenti e studentesse campane meritevoli.

Le iniziative includono, in particolare, il supporto a una borsa di studio per uno studente o una studentessa campana per l’accesso all’UWC Adriatic e il conseguimento del diploma internazionale IB, nonché borse di studio dedicate a Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) arrivati in Italia, contribuendo a favorire inclusione, mobilità sociale e pari opportunità attraverso l’istruzione.

Sviluppo territoriale e visione per il futuro

Nel 2025 Stratego ha ulteriormente rafforzato il proprio impegno nello sviluppo territoriale attraverso progetti ad alto impatto. Tra questi, “Calabria in Sviluppo. Un Patto per il Lavoro”, realizzato in collaborazione con la Fondazione Mask ITS Academy, che ha già coinvolto migliaia di studenti e decine di aziende e istituzioni locali.

A questo si affianca il Premio San Ferdinando – Stelle dello Sviluppo del Sud, iniziativa volta a valorizzare le eccellenze e promuovere la crescita del territorio.

Inoltre, è stato ideato il Polo Italiano Formazione Lavoro, una piattaforma nazionale che connette il mondo della formazione con quello delle imprese, attraverso una rete di poli di orientamento territoriali e un bacino di oltre 25mila tra laureati e laureandi.

Nel complesso, le attività del Gruppo Stratego hanno generato valore concreto in termini di occupazione, formazione, relazioni e innovazione.