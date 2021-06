La questione temporale in How I Met Your Mother è fondamentale

How I Met Your Mother, conosciuta anche con l’acronimo HIMYM e tradotto (brutalmente) in italiano con E Alla Fine Arriva Mamma, è una serie tv creata da Craig Thomas e Carter Bays ambientata nella New York di inizio III Millennio. La questione temporale in How I Met Your Mother è fondamentale e il Ted adulto sfrutta un flashback lungo nove stagioni per raccontare ai suoi figli come ha conosciuto la loro madre.

La storia si sviluppa intorno a un gruppo di cinque amici, Ted, Marshall, Lily, Barney e Robin. I primi tre si sono conosciuti al primo anno di college e vivono in un appartamento proprio sopra al pub che solitamente frequentano: il MacLaren’s. Lì Ted conosce Barney che vuole “insegnargli a vivere”. Barney è il classico playboy, Ted un architetto in cerca dell’anima gemella. Una sera al pub Ted conosce Robin e ne è subito attratto. Da questo momento inizia tutta la storia.

IL RAPPORTO TRA TED E ROBIN: il Corno Blu

Quando Ted incontra Robin per la prima volta al pub, se ne innamora all’istante:

«Fu come nei vecchi film, nei quali il marinaio vede la ragazza nella sala da ballo affollata, si volta verso l’amico e gli dice: “la vedi quella? Un giorno io la sposerò”»

Ted al loro primo appuntamento non coglie “i momenti giusti”: non la bacia subito, infatti i suoi amici lo riaccompagnano sotto casa sua, dove Ted si presenta con il Corno Blu rubato al ristorante dove hanno cenato. Inoltre le confessa immediatamente di amarla. Questo la spinge a prendere le distanze per essere soltanto amici. Successivamente, quando Robin si è ormai integrata nel gruppo, decide di riconquistarla, forzando, ancora una volta, il destino. Solo dopo la frequentazione di Ted con Victoria, Robin capisce di provare qualcosa per lui e alla fine della stagione iniziano una relazione.

Dalla relazione con Ted impariamo molte cose su Robin: rispetto a lui è molto pratica, appare come una donna fredda, proprio come il suo amato Canada, ma in realtà è molto sensibile. Mette spesso la carriera davanti alle sue relazioni e ciò la fa soffrire. Purtroppo i due non sono destinati a durare: alla cena del loro anniversario iniziano a discutere su come si vedono tra cinque anni. Lui desidera sposarsi e avere una famiglia, lei desidera viaggiare per il suo lavoro di reporter. Questi obbiettivi di vita così opposti li portano a lasciarsi.

Nel corso della serie, qualcun altro si innamora di Robin: Barney. Inizialmente, lui non riesce a capire Robin, così Ted gli dà delle lezioni su come interpretare i comportamenti della ragazza.

«Lei non ti dirà mai “ti amo tanto” come una persona normale. Invece, scoppierà a ridere, scuoterà la testa, farà un sorrisetto e ti dirà: “sei un idiota”. Se mai ti dirà che sei un idiota, ritieniti fortunato.»

Nel corso della relazione perdono il controllo su loro stessi, dimenticando tutto ciò che li aveva fatti innamorare. Per questo motivo decidono di lasciarsi. Nonostante questo sono mossi da una grandissima attrazione e dopo tante sofferenze, Barney mette in atto il suo piano migliore: Robin – il Pettirosso e così gli chiede di sposarlo. Robin e Barney non sono una coppia perfetta e, per quanto si amano, devono fare i conti con loro stessi. Il motivo per cui si lasciano è perché, all’inizio, sono un esplosione di gioia e passione. Con il passare del tempo e con la routine viene a galla chi si è davvero. Nonostante si amino, non sono compatibili. Quando ci riprovano riescono a convolare a nozze e per un po’ hanno il loro lieto fine. Purtroppo, alla fine, divorziano.

Il fulcro della questione temporale in How I Met Your Mother è quando Ted si trova a fare da testimone al suo amico Punchy. In uno sfogo dice a Robin che ormai ha smesso di credere nell’amore, dopo essere stato abbandonato all’altare da Stella. Robin gli risponde così

«Tu sei Ted Mosby. Devi tornare a crederci. Nella chimica. Se c’è la chimica, serve solo un’altra cosa. Il tempismo. Ma il tempismo è una brutta bestia»

Robin ha sintetizzato il tema portante della serie: il tempo. Anche se Ted desidera che il destino gli faccia capitare la donna dei suoi sogni davanti, sono invece tutte quelle esperienze che lo aiuteranno a conoscerla, anche le più insignificanti. Solo grazie ad un appuntamento con una ragazza è potuto entrare nell’appartamento della sua futura moglie, solo grazie al lavoro di insegnante riesce ad entrare – anche se per errore – nella sua aula. Grazie al matrimonio tra il suo migliore amico e la donna che ha sempre amato, ha potuto ricondurre quell’ombrello giallo alla sua proprietaria.

IL RAPPORTO TRA TED E TRACY: l’Ombrello Giallo

Tra le esperienze che hanno permesso a Ted di conoscere la donna dei suoi sogni, Tracy McConnell, la più importante è sicuramente Robin. Nel corso della nona stagione abbiamo modo di conoscere Tracy. Prima di incontrare Ted, pensava di aver “vinto la lotteria” con Max, l’amore della sua vita che purtroppo è morto. Per anni si è chiusa alle relazioni per la troppa sofferenza. Decide di iscriversi all’università per frequentare un corso di economia e vede Ted per la prima volta. Ma come conosce il gruppo? Inizialmente fa amicizia con Lily e Marshall che, separatamente, si stanno dirigendo a Farhampton per il matrimonio di Barney e Robin. Ted decide di partire per Chicago per iniziare una nuova vita senza Robin. Proprio alla stazione di Farhampton vede una ragazza con un ombrello giallo. Le si avvicina e così si conoscono.

«È buffo come a volte si riescano a trovare le cose.»

Purtroppo non abbiamo l’occasione di conoscere bene Tracy. Abbiamo la possibilità di vedere solo pochi momenti tra di loro: Tracy che scopre di rimanere incinta, la nascita di Penny, il matrimonio e purtroppo la sua morte.

I DUE EPILOGHI

La puntata finale di How I Met Your Mother, Amici per sempre, è divisa in due parti. La prima è ambientata nel 2016, subito dopo il matrimonio di Robin e Barney. Dopo la cerimonia, Ted annuncia al gruppo di amici di aver conosciuto Tracy, destinata a diventare la famosa “mamma”. A poco a poco, il destino dei vari protagonisti viene svelato, ma la puntata si chiude con una nota triste. La relazione tra Robin e Barney è finita, e questo minaccia di rompere per sempre l’armonia del gruppo.

La seconda parte si apre nel 2018. I cinque amici si ritrovano al pub McLaren’s per la prima volta dopo tanto tempo. L’anno dopo, la comitiva assiste come da tradizione allo show “Robot contro Wrestler”. C’è un cambiamento non da poco, però. Al posto di Robin, impegnata nel suo lavoro di reporter, ora c’è Tracy. I due hanno già avuto due bambini, ma non sono ancora sposati.

L’azione si sposta al 2020. Barney diventa papà di una bambina e Ted, finalmente, corona il suo sogno d’amore con Tracy chiedendole di sposarla. Il gruppo di amici si incontra nuovamente al McLaren’s, e questa volta anche Robin fa parte della comitiva. Tracy è stata l’unica tra le fidanzate di Ted ad accettare Robin, a non essere gelosa della loro passata relazione e a non impedirgli di continuare a frequentarla perché fa parte della sua vita. La voce di Ted, in sottofondo, racconta come è proseguita la storia. Dopo anni pieni di felicità, Tracy sarebbe scomparsa a causa di un male incurabile.

Il lungo flashback durato nove stagioni si conclude con il Ted adulto: il Ted-personaggio che non sapeva come sarebbero andate le cose della sua vita, e il Ted-narratore, che sa tutto e racconta ai suoi figli, si uniscono. Pronuncia la fatidica frase “AND THAT, KIDS, IS HOW I MET YOUR MOTHER”. Ma il tutto non finisce qui.

I due ragazzi si rendono conto che questa non è la storia di come i genitori si sono conosciuti, ma di come Ted sia ancora innamorato di Robin. Infatti è proprio Penny a dirlo: lui ha raccontato tutta la storia come se volesse chiedere il permesso ai figli di uscire con la loro zia Robin. Penny e Luke sono contenti perché adorano la zia e anzi la chimica tra i due non si è spenta in tutti questi anni, e figli se ne sono accorti. Penny incoraggia suo padre a rifarsi una vita perché ormai Tracy è scomparsa da 6 anni.

La scena finale ripete l’inizio della loro storia, quando nel 2005 Ted ha rubato il Corno Blu ed è andato sotto casa di Robin. Robin, alla fine, è di nuovo a New York e stavolta per restare: lo capiamo dai cani che ha in casa. Vuol dire che è pronta anche lei.

Come abbiamo detto, la questione temporale in How I Met Your Mother fondamentale: anche da sposato Ted non ha mai smesso di raccontare le avventure con i suoi amici, lo ha sempre fatto con nostalgia, e Tracy era preoccupata che lui continuasse a vivere nel passato senza pensare al presente. Ma non si può vivere di soli ricordi perché la vita va avanti. Ted riuscirà a farlo grazie ad una persona del suo passato, una persona importante che ha fatto scattare la molla che ha permesso l’incontro tra Ted e Tracy: Robin.

Quindi non è possibile una contrapposizione tra Corno Blu e Ombrello Giallo perché sono tutti e due necessari a Ted. Se non si fossero lasciati non ci sarebbero state nove stagioni della serie e non staremmo qui a parlarne. Dato che i due avevano una visione della vita diversa era necessario che si lasciassero e questo ha messo Ted nelle condizioni di avvicinarsi piano piano a Tracy. Ma alla fine anche lei non era destinata a Ted. La vita funziona così, spesso ti prende a calci e ti porta via le persone che più ami, ma poi ti regala delle nuove possibilità. E la nuova possibilità di Ted è proprio Robin. Ora i loro tempi possono intrecciarsi perché hanno ottenuto ciò che desideravano. Incrociandosi nuovamente possono iniziare una nuova vita insieme condividendo altri desideri, ora in comune e non più così opposti.