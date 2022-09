Il Bullismo in letteratura: non è un fenomeno recente

IL BULLISMO IN LETTERATURA-I ragazzi di Via Paal è un romanzo del 1907 di Molnar. L’opera racconta la storia di due gruppi di ragazzi di Budapest. Due eserciti, tutti sono tenenti e capitani, tranne Ernest (serio in tedesco), che morirà di polmonite. Questo a causa delle angherie cui è sottoposto dai bulli. Nel Mercante di Venezia, William Shakespeare lancia un’accusa contro i giovani. Egli sostiene che fino a 20 anni dovrebbero non esistere. Questo perché portano solo dolori e affanni per la loro esuberanza e il loro non sapersi adeguare alle regole della società. Emil è un romanzo di Erich Kästner e pure un film. Si narrano le vicende di un’altra banda di ragazzi a Berlino ai primi del “900. Ancora, nei ”turbamenti del piccolo Törless di Musil” c’è il rifiuto dei valori, paragonabile al vuoto “ideologico” e alla noia esistenziale dei giovani dell’ ultimo scorcio del XX secolo.

E si potrebbe continuare ancora sul vuoto di ideali che ha da sempre accompagnato le giovani generazioni soprattutto nel raffronto con i cosiddetti anziani, una categoria sociale nata da poco ma che prima era chiamata, con più pertinenza, dei vecchi. Nell’altra opera di Shakespeare, Giulietta e Romeo, i genitori Capuleti e Montecchi, appaiono solo alla fine del dramma e davanti al giudice, mentre tutta la commedia è centrata sulla baldanza dei ragazzi, compresa la tragica morte di Mercuzio, cosi come avviene nella trasposizione cinematografica di West side story.

Storicizzare il bullismo

Non è dunque corretto definire bulli, sia gli amici di Romeo e i suoi avversari, e sia i protagonisti del capolavoro di Arthur Laurents e Leonard Bernstein?

Ma c’è pure una tradizione orale di bullismo che i più grandi hanno da sempre raccontato ai più piccoli e che è conosciuta assai bene da chi proviene da scuole di periferia. Una tradizione di violenza sottaciuta contro i più deboli e più educati e soprattutto contro i diversi che un tempo venivano relegati o nelle scuole differenziali o a casa.

In un’ epoca non lontanissima tanta violenza veniva colpevolmente sottaciuta, non denunciata, forse se ne accettava con rassegnazione le conseguenze. Il problema allora dovrebbe essere storicizzato, anche se indignarsi è d’obbligo, gridare al danno che i più deboli subiscono sacrosanto, ma tutto sta nell’uomo e nel suo lento migliorarsi. E forse alla base di tutto c’è il bisogno di giustizia sociale, di equità, di uguaglianza almeno di fronte alla Legge.

E se la certezza della pena fosse garantita con ogni probabilità tanti altri fenomeni gravi che nel tempo hanno accompagnato l’uomo sarebbero già sepolti. Nell’uomo c’è molto, diceva Brecht, facciamo molto dell’uomo. E’ possibile.

