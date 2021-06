Nel 2019 il finale de Il Trono di Spade divideva il pubblico tra coloro a cui non è piaciuto e coloro lo odiano ancora oggi. Persino George Martin sembra essere rimasto deluso, e ha confermato che la conclusione dei suoi libri sarà notevolmente diversa

“E’ una realtà universalmente riconosciuta che il finale de Il Trono di Spade non è piaciuto a nessuno“- anticipava Jane Austen nell’incipit di Orgoglio e Pregiudizio (1815 eh! Zia Jane era già in avanti con i tempi).

Ironia a parte, ci sono poche questioni riguardanti il panorama della serialità televisiva che sono state in grado di divedere il mondo intero: il finale de Il Trono di Spade è in lista ai primissimi posti. Si tratta di uno di quegli argomenti conosciuti anche solo per sentito dire, della serie “Lost ha cambiato il modo di fare la televisione”; “in Gilmore Girls le protagoniste parlano a un ritmo troppo veloce” o che, per l’appunto, pare che a nessuno sia piaciuto il finale de Il trono di Spade; finale che ha sconvolto il pubblico al pari di quello di How I Met Your Mother, ma tant’è. Non è necessario aver visto le serie tv in questione; si tratta di quei determinati argomenti ormai scolpiti nell’imaginario della cultura pop e di cui tutti sono a conoscenza.

Sin dal suo debutto, il Trono di Spade si presentò come il nuovo capolavoro fantasy che, nel corso degli anni, è diventato ciò che “Il Signore degli Anelli” era stato alla sua uscita: una sorta di punto di riferimento per un genere di cui molto spesso Hollywood ha abusato creando a volte capolavori a volte prodotti inguardabili. A conti fatti, anche oggi è possibile considerare il Trono di Spade come la più grande serie tv fantasy mai realizzata, anche grazie all’ingente somma di budget che disponeva. Ma quando si arrivò al finale dell’ultima e ottava stagione, tutti sono rimasti spiazzati.

Per questo motivo, lo scrittore George R. R. Martin ci teneva a confermare che i libri ( che hanno fornito il soggetto per lo show targato HBO) avranno una conclusione differente. L’autore americano ha ammesso che anche lui avrebbe sperato una conclusione differente per gli avvenimenti portati in scena sul piccolo schermo.

Inoltre, Martin ha espresso il dispiacere provato una volta che gli sceneggiatori hanno dovuto proseguire la storia per proprio conto. Durante la produzione della prima stagione, l’autore aveva dato alle stampe cinque libri della saga: “Il mio problema più grande si è presentato quando hanno iniziato quella serie, poiché avevo già quattro libri in stampa ed il quinto è uscito proprio mentre la serie stava iniziando nel 2011″- ha rivelato. “All’epoca avevo un vantaggio di cinque libri, e stiamo parlando di libri giganteschi!”. Quando si arrivò al punto in cui la serie doveva continuare e il materiale cartaceo non era ancora terminato, gli autori del programma hanno dovuto agire di testa loro. Lo stesso George Martin rimase perplesso: “Questo lo ha reso un po’ strano perché a quel punto la serie era davanti a me e stava andando in direzioni un po’ diverse da quelle che avevo in mente.

“Sto ancora lavorando al libro. Scoprirete il mio finale quando uscirà!“– ha concluso lo scrittore, non volendo anticipare altro.